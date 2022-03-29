15 фотоисторий о добре, от которых тепло так и струится внутри
У всех нас есть свои ритуалы, которые поднимают нам настроение: утренний кофе, любимый сериал с пиццей, прогулка в любимом парке. Но ничто не заставляет сердце наполняться теплом лучше, чем истории о пусть небольших, но важных добрых делах. Они совершаются вокруг нас и в том числе с нашей помощью.
Мы в AdMe.ru верим, что такие фотоистории привносят в нашу жизнь больше вдохновения и желания делать мир лучше.
«Этот котенок просто забежал в мой дом, и я вообще не знал, что делать. Но теперь я от него без ума!»
«Когда муж умеет льстить. Мне сегодня 35»
На местной свалке кто-то выставляет брошенные кошачьи деревья, чтобы ими могли пользоваться бездомные кошки
«Дочь нашла раненого мотылька и принесла его домой согреться. Она даже сделала ему домик из обувной коробки»
«На мой 3-й или 4-й день рождения бабушка подарила мне плюшевого кота. Этот кот пережил многое. Он был потерян при поездке на дачу, им играли в футбол дворовые хулиганы, запинав его в итоге в лужу»
«Был спасен оттуда моим братом и возвращен маленькому грустному мне. Этого кота грыз мой первый пес, откусив ему лапы, уши и хвост, которые потом из подручных тряпок восстанавливала мама. Он долго пылился в разных углах старой квартиры и в конечном счете потерялся при переездах. И вот сегодня моя сестра подарила мне вот это чудо — сделанную под заказ почти точную копию того кота!»
«Добросердечные люди в моем районе организовали бесплатный обмен книгами и регулярно пополняют запасы»
«Нарисовала открытку папе: рассвет на реке его детства»
В этом кафе есть меню и для собак
«Меню для собак (только для наших четвероногих друзей):
— Омлет 2,00
— Курица гриль кубиками 3,00
— Индюшатина кубиками 2,00
— Булочка для гамбургера 3,00
— Мисочка с водой — разумеется, бесплатно».
«Редко когда удается посидеть за ретроиграми, но вот на день рождения уговорил жену поиграть в совместном режиме часов 6 подряд. Такой вот подарок»
«Как муж доготовил обед, пока я ненадолго отвлеклась»
«Я люблю тебя».
Спасение рыбы фугу: с берега — обратно в море
«Мои мама и папа снова вместе после того, как расстались 15 лет назад»
«Пришел забирать сына из детского сада. Веселое чадо бежит навстречу и отдает это, говоря:
— У меня же нет денег! Это тебе мой подарок на день рождения!»
«Как вспоминаю теперь это каждый год, так на слезу пробивает. Камень храню. Пожалуй, это самый искренний и ценный подарок за 41 год. Где он его откопал зимой? Сына спрашивал, он не помнит. Но в группе был аквариум».
Этот парень устроил праздник в честь дня рождения своего ежика
Когда учитель не ругает за то, что ты рисовал на листочке с контрольной работой, а пытается перерисовать
Расскажите, какие добрые поступки поразили вас в последнее время?