15 фотоисторий о добре, от которых тепло так и струится внутри

У всех нас есть свои ритуалы, которые поднимают нам настроение: утренний кофе, любимый сериал с пиццей, прогулка в любимом парке. Но ничто не заставляет сердце наполняться теплом лучше, чем истории о пусть небольших, но важных добрых делах. Они совершаются вокруг нас и в том числе с нашей помощью.

Мы в AdMe.ru верим, что такие фотоистории привносят в нашу жизнь больше вдохновения и желания делать мир лучше.

«Этот котенок просто забежал в мой дом, и я вообще не знал, что делать. Но теперь я от него без ума!»

«Когда муж умеет льстить. Мне сегодня 35»

На местной свалке кто-то выставляет брошенные кошачьи деревья, чтобы ими могли пользоваться бездомные кошки

«Дочь нашла раненого мотылька и принесла его домой согреться. Она даже сделала ему домик из обувной коробки»

«На мой 3-й или 4-й день рождения бабушка подарила мне плюшевого кота. Этот кот пережил многое. Он был потерян при поездке на дачу, им играли в футбол дворовые хулиганы, запинав его в итоге в лужу»

«Был спасен оттуда моим братом и возвращен маленькому грустному мне. Этого кота грыз мой первый пес, откусив ему лапы, уши и хвост, которые потом из подручных тряпок восстанавливала мама. Он долго пылился в разных углах старой квартиры и в конечном счете потерялся при переездах. И вот сегодня моя сестра подарила мне вот это чудо — сделанную под заказ почти точную копию того кота!»

«Добросердечные люди в моем районе организовали бесплатный обмен книгами и регулярно пополняют запасы»

«Нарисовала открытку папе: рассвет на реке его детства»

В этом кафе есть меню и для собак

«Меню для собак (только для наших четвероногих друзей):

— Омлет 2,00

— Курица гриль кубиками 3,00

— Индюшатина кубиками 2,00

— Булочка для гамбургера 3,00

— Мисочка с водой — разумеется, бесплатно».

«Редко когда удается посидеть за ретроиграми, но вот на день рождения уговорил жену поиграть в совместном режиме часов 6 подряд. Такой вот подарок»

«Как муж доготовил обед, пока я ненадолго отвлеклась»

«Я люблю тебя».

Спасение рыбы фугу: с берега — обратно в море

«Мои мама и папа снова вместе после того, как расстались 15 лет назад»

«Пришел забирать сына из детского сада. Веселое чадо бежит навстречу и отдает это, говоря:

— У меня же нет денег! Это тебе мой подарок на день рождения!»

«Как вспоминаю теперь это каждый год, так на слезу пробивает. Камень храню. Пожалуй, это самый искренний и ценный подарок за 41 год. Где он его откопал зимой? Сына спрашивал, он не помнит. Но в группе был аквариум».

Этот парень устроил праздник в честь дня рождения своего ежика

Когда учитель не ругает за то, что ты рисовал на листочке с контрольной работой, а пытается перерисовать