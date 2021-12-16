15+ доказательств того, что труд поваров давно пора приравнять к вредному производству

Сидя за столиком и листая меню, мы едва ли задумываемся о том, кто для нас готовит все эти блюда, они просто возникают на столе как по мановению волшебной палочки. А между тем ежедневно на кухне трудится огромное количество людей, которые для нас жарят, варят, парят, выпекают и порой даже сами не успевают перекусить. Сегодня мы проникнем за кулисы кафе и ресторанов и посмотрим, как живут и работают, что едят и над чем шутят профессиональные повара.

Мы в AdMe.ru обратились к фотографиям от пользователей сети, для которых кухня — это образ жизни, объединяющий в себе все сразу: дом, работу и хобби.

«Мне нравится превращать это в блюда»

Как вам такой куриный кубик?

Моя челюсть просто упала и ударилась об пол. © krankakrank / Reddit



Эти ножи неплохо потрудились

«Вчера из-за шторма у нас отрубилось электричество, пришлось утилизировать все продукты»

«Готовим по 130 порций каждый день»

«Вот так мы видим праздники»

«По-моему, это выглядит забавно»

«Я старался изо всех сил, очищая пол за фритюрницей»

«Алюминиевая фольга — настоящая находка, которая помогает нам поддерживать чистоту»

«Набил себе пластиковый трон»

Почему это трон? © MyNimbus_2022 / Reddit



Это обычное дело в ресторанном бизнесе. Сидим на таких штуках в перерывах. © jcyguas / Reddit



«Я пошла ва-банк и не прогадала. Мои эмоции в тот момент, когда я поняла, что теперь это моя кухня и мое меню!»

«Многие говорят, что работа повара сложная, что надо рано вставать и что многим не угодить»

«Я скажу так: если грамотно настроить рабочий процесс, то повар будет самым свободным человеком на судне. Встаю в 5:50, завтрак в 7:00, обед 12:00, ужин в 18:00».

Страж кухни

Так выглядит завтрак для персонала: говяжья вырезка, икра, омлет и домашние тосты

Это мясо многое видело

Новогоднее застолье

Ты точно шеф-повар, раз готовишь такое дома?

«Сделал вот такую импровизированную елку на кухне»

«Достаем пиццы из печки»