15+ фотографий от пользователей сети из серии «Эта встреча сделала мой день»
Не зря многие женщины даже в булочную ходят при полном параде, ведь никогда не знаешь, когда встретишь свою судьбу. Ну или просто что-то классное и уникальное, что запомнится надолго. Может быть, вам встретится котик, который будет дарить свою любовь в течение долгих лет, а может, двойник Альберта Эйнштейна, который согласится с вами сфотографироваться.
AdMe.ru позабавили фото, сделанные в моменты случайных встреч, а всем самым хорошим мы всегда делимся с вами.
«Посмотрите, кого мой папа встретил этим утром. Он работает электриком в зоопарке»
Выходя на улицу, меньше всего ожидаешь встретить там мужчину с туканом
«Парочка, которую я встретил, ходит в одежде из сумок IKEA»
«Мы увидели крошечную дырочку в заборе с именем наверху, и тут же в ней появилась эта мордочка»
«Его хозяева сделали дырку в заборе, чтобы Макс мог поздороваться с проходящими мимо людьми».
Выходишь на балкон, а там...
«Встретил сегодня на прогулке эту симпатичную даму»
«Моя кошка впервые увидела парня, с которым я встречаюсь, и посмотрела на него вот так»
«7 лет назад папа взял меня на ипподром. Там я увидел Пола Уокера, который засунул мне в нос палец»
«Встретил этого мохнатого в салоне самолета»
«Первый день в Куско, Перу, и я встретил альпака»
«Cтолкнулась с домашним енотом. Я чуть не рыдала от счастья»
«Встретил мемного кота у друзей»
«Я познакомился с собакой, у которой лицо старика и маленькие ботинки на лапках»
«Встретил крошечную лягушку и получил от нее пять! Точнее, четыре, конечно»
«Двенадцать, сосчитайте, их двенадцать! И они роются в мусоре»
«Сегодня встретил парня, который просто гуляет со своими гусями по тропинке. Когда он заходит в магазин, они ждут снаружи»
«Случайно познакомились с Сансой Старк в ночном клубе»
«Посмотрите, на кого я наткнулся сегодня после работы»
«А я увидел своего двойника. И он оказался полицейским»
«В Хеллоуин повстречала котенка, который заснул у меня на руках»
А какие случайные встречи запомнились вам на всю жизнь?
Фото на превью FrenzyIII / reddit