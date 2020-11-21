15+ фотографий от пользователей сети из серии «Эта встреча сделала мой день»

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Не зря многие женщины даже в булочную ходят при полном параде, ведь никогда не знаешь, когда встретишь свою судьбу. Ну или просто что-то классное и уникальное, что запомнится надолго. Может быть, вам встретится котик, который будет дарить свою любовь в течение долгих лет, а может, двойник Альберта Эйнштейна, который согласится с вами сфотографироваться.

AdMe.ru позабавили фото, сделанные в моменты случайных встреч, а всем самым хорошим мы всегда делимся с вами.

«Посмотрите, кого мой папа встретил этим утром. Он работает электриком в зоопарке»

Выходя на улицу, меньше всего ожидаешь встретить там мужчину с туканом

«Парочка, которую я встретил, ходит в одежде из сумок IKEA»

«Мы увидели крошечную дырочку в заборе с именем наверху, и тут же в ней появилась эта мордочка»

«Его хозяева сделали дырку в заборе, чтобы Макс мог поздороваться с проходящими мимо людьми».

Выходишь на балкон, а там...

«Встретил сегодня на прогулке эту симпатичную даму»

«Моя кошка впервые увидела парня, с которым я встречаюсь, и посмотрела на него вот так»

«7 лет назад папа взял меня на ипподром. Там я увидел Пола Уокера, который засунул мне в нос палец»

«Встретил этого мохнатого в салоне самолета»

«Первый день в Куско, Перу, и я встретил альпака»

«Cтолкнулась с домашним енотом. Я чуть не рыдала от счастья»

«Встретил мемного кота у друзей»

«Я познакомился с собакой, у которой лицо старика и маленькие ботинки на лапках»

«Встретил крошечную лягушку и получил от нее пять! Точнее, четыре, конечно»

«Двенадцать, сосчитайте, их двенадцать! И они роются в мусоре»

«Сегодня встретил парня, который просто гуляет со своими гусями по тропинке. Когда он заходит в магазин, они ждут снаружи»

«Случайно познакомились с Сансой Старк в ночном клубе»

«Посмотрите, на кого я наткнулся сегодня после работы»

«А я увидел своего двойника. И он оказался полицейским»

«В Хеллоуин повстречала котенка, который заснул у меня на руках»