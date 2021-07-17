15 фото, которые правдивее разговоров в подсобке расскажут о любой профессии

На работе люди получают кардинально разный опыт: кто-то устанавливает оборудование на большой высоте и кайфует от этого, а кто-то так часто путешествует, что уже вся сумка забилась ключ-картами. Работу героев сегодняшней подборки уж точно скучной не назовешь, а они и рады об этом рассказать.

AdMe.ru думает, что, когда люди выкладывают в интернет правду о своей профессии, это помогает проникнуться уважением к любому труду.

1. «Работаю на цементном заводе. Вот как выглядят мои руки после целого дня работы в пыли и грязи. Выбирайте профессию с умом, детишки»

2. Доставка еды

3. «Научил пациента лежать неподвижно во время ежемесячного рентгеновского обследования. Печенье, терпение, повторение»

4. «Вот сколько книг я изучил, чтобы претендовать на государственную должность с огромным конкурсом»

5. «В такой упаковке жена приносит пончики. Она медсестра»

«Биологическая опасность».

6. «Увидел, как пилоты очищают лобовые стекла самолета»

Хорошо, что не во время полета. © DONGivaDam / Reddit

7. «Местная блинная наняла этого мужчину с ястребом, чтобы тот отпугивал чаек»

8. «Работаю бортпроводником. Вот сколько ключей-карт я нашла в своей сумочке после 6 месяцев работы»

9. «Вот как в крупных ветеринарных клиниках выкладывают фото пациентов, чтобы владельцы не жаловались»

10. «Врач. Мой первый опыт. Пожалуйста, не подавайте жалобу в общество защиты бананов!»

11. «Решил для наглядности показать, какой объем материала надо изучить для работы на Boeing 737 NG»

12. «Подошел к коллеге с вопросом и внезапно осознал, что тот слишком сосредоточен на своей работе»

13. Вот такие наглядные инструкции порой отправляют травматологи

«Гипс сделать ровно. Вот так».

14. «У меня аж ноги отнялись»

15. «Пока все страдают от жары, наш кораблик бьется о льдины»