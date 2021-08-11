15 человек, которым хватило совсем немного денег и крутой идеи, чтобы создать на балконе уютный уголок
Балкон — это боль для многих людей. Ведь часто на нем хранят все: велосипед, лыжи, соленья и всякий хлам. Есть и счастливчики, для которых балкон — настоящее место силы, где можно приятно провести время и насладиться видом. Тут каждый выбирает свой путь. Но, увидев проведенную работу героев сегодняшней подборки, многие определенно захотят навести порядок в этой части квартиры.
AdMe.ru убедился, что в любой городской квартире можно создать местечко для отдыха и расслабления. А в конце мы припрятали бонус — самодельный балкон для котиков.
1. «Уютный балкон, где я встречаю красивые закаты»
2. «Полуденное солнце заглянуло на мой балкон»
- Завораживает. Думаю, этот вид великолепен и днем, и ночью. © KarenWalkersBurner / Reddit
3. «Мой маленький балкон в солнечный полдень»
- Маленький? Да я на своем даже стул не уместил бы! © marblechocolate / Reddit
4. «С моего уютного балкончика открывается вид на лес»
5. «Мой оазис в городе»
6. «Это моя первая квартира и первое место, где есть балкон. Так что я постаралась его украсить»
7. «Чуть не отбросила коньки, пока делала это. Но вот мой балкон до и после»
8. «Наш маленький балкон»
9. Из-за разбрызгивателя в солнечный день на балконе появляется радуга
10. «Наконец купил на балкон мебель и фонари»
11. «Наш маленький рай»
12. «Создала уютное местечко на балконе для моих кошек и для себя»
13. «У меня был балкон панельной хрущевки, золотые руки и совсем немного денег»
14. «Сделал балкон! Наконец-то»
- Халупу превратил в конфетку! Вот это ты рукастый. © AlienUFO / Pikabu
15. «Балконная жизнь в городе»
Бонус: вот как выглядит балкон для кошек
А вы используете балкон для хранения или как место, где можно расслабиться?
Фото на превью alexande / Pikabu
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