15 человек, которым хватило совсем немного денег и крутой идеи, чтобы создать на балконе уютный уголок

Балкон — это боль для многих людей. Ведь часто на нем хранят все: велосипед, лыжи, соленья и всякий хлам. Есть и счастливчики, для которых балкон — настоящее место силы, где можно приятно провести время и насладиться видом. Тут каждый выбирает свой путь. Но, увидев проведенную работу героев сегодняшней подборки, многие определенно захотят навести порядок в этой части квартиры.

AdMe.ru убедился, что в любой городской квартире можно создать местечко для отдыха и расслабления. А в конце мы припрятали бонус — самодельный балкон для котиков.

1. «Уютный балкон, где я встречаю красивые закаты»

2. «Полуденное солнце заглянуло на мой балкон»

Завораживает. Думаю, этот вид великолепен и днем, и ночью. © KarenWalkersBurner / Reddit

3. «Мой маленький балкон в солнечный полдень»

Маленький? Да я на своем даже стул не уместил бы! © marblechocolate / Reddit

4. «С моего уютного балкончика открывается вид на лес»

5. «Мой оазис в городе»

6. «Это моя первая квартира и первое место, где есть балкон. Так что я постаралась его украсить»

7. «Чуть не отбросила коньки, пока делала это. Но вот мой балкон до и после»

8. «Наш маленький балкон»

9. Из-за разбрызгивателя в солнечный день на балконе появляется радуга

10. «Наконец купил на балкон мебель и фонари»

11. «Наш маленький рай»

12. «Создала уютное местечко на балконе для моих кошек и для себя»

13. «У меня был балкон панельной хрущевки, золотые руки и совсем немного денег»

14. «Сделал балкон! Наконец-то»

Халупу превратил в конфетку! Вот это ты рукастый. © AlienUFO / Pikabu

15. «Балконная жизнь в городе»

Бонус: вот как выглядит балкон для кошек