15 фотографий, которые у каждого родителя вызовут желание сказать: «Да, это мои будни»

Дети — это цветы жизни, конечно. Но порой, ухаживая за этими чудесными созданиями, только и успеваешь, что стирать пот со лба. При этом особо закаленные родители еще и умудряются запечатлеть в кадре момент своей нелегкой судьбы. Хотя иногда это делают и внимательные прохожие.

AdMe.ru желает каждому родителю цистерну терпения, а в качестве помощи предлагает посмотреть на тех, кому «повезло» так же, как и им.

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«Меня разбудила моя 3-летняя дочка и сказала, что не может включить мультики: пульт от телевизора не работает и она не знает почему. И принесла мне вот это»

«Дочь делала уроки и, видимо, о чем-то задумалась (8 лет, 2-й класс)»

«Help me (англ.) — „помогите мне“».

Теперь эту работу покажут службе опеки и попечительства и вам каюк. Я бы корректором замазал. © FilinCrafts / Pikabu

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«Кот выражал „диссидентке“ такое сочувствие, что смешки, раздававшиеся из „места лишения свободы“, сводили на нет весь педагогический эффект наказания. Пришлось амнистировать с обещанием наказать в следующий раз и кота».

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