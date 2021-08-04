15 фотографий, которые покажут, что будет, если все мы начнем вести себя по-человечески

Настоящие супергерои жувут среди нас и, в отличие от киношных, не так строго соблюдают анонимность. Поэтому про них столько постов в интернете. Хоть они и не носят плащи, но поступки совершают действительно крутые — убирают мусор, оставленный на природе, помогают бездомным или ловко утирают нос тем, кто не уважает других.

AdMe.ru решил показать этой подборкой, что в мире много хороших людей, стоит только оглянуться.

1. Красота природы и человеческая глупость

2. «Компания отказывалась вывозить мусор, пока жители его не рассортируют. Я сделал это сам»

3. «С утра мой автомобиль оказался заблокирован другим авто. Вызвал такси, владельцу машины оставил записку, в которой указал стоимость такси (₽ 350) и свой номер телефона. Когда мы все разъехались, я вдруг увидел СМС о зачислении ₽ 350»

4. «Девчонки из магазина возле дома уже вторую неделю помогают всем животным в округе. Да что там — я и сам несколько раз покупал воду для котов»

5. Идиллия в двух актах

Когда припарковался в два ряда, а мусоровозу было неудобно разворачиваться. ©

Winchester163 / Pikabu

6. «В доме меняют лифтовые кабины. Много пенсионеров.

Стульчики стоят со 2-го по 8-й этажи»

7. «Что делать в плохую погоду? Поездка на пляж отменилась — взялся за то, до чего руки не доходили. Надписей на парапетах теперь нет»

8. «Последние 2 года мы в офисе используем одноразовые стаканчики для кофе. Я решила купить несколько кружек, чтобы было меньше мусора»

9. «В нашем дворе есть детская площадка, и каждый по доброй воле приносит на нее какие-то игрушки»

10. «Во дворе обрезали деревья. А напротив моего окна птицы свили гнездо. „Хана гнезду“, — подумал я. Сейчас смотрю и вижу из окна»

11. «Рядом рабочий плитку укладывает. Спрашиваю, что с машиной. Ответ меня поразил: „Я тут плитку клал и решил машину прикрыть, чтобы не запачкать“»

12. Владелец пиццерии заметил, как бездомный искал еду в их мусорном баке

«Я отношусь к вам куда лучше, чем вам кажется. Пожалуйста, зайдите в пиццерию и скажите, что голодны. У меня всегда найдется для вас свежий кусочек пиццы и стакан воды».

13. «Собираю мусор каждое утро на прогулке с собакой»

14. «Сегодня увидела в местной маршрутке и моя вера в хороших людей в очередной раз укрепилась»

15. «Увидел на городском пруду»

«Плот для утят. Спасает от собак. Из-за собак им негде спать».