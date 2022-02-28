15 фотографий, которые доказывают, что время — не более чем иллюзия

Термин «фотография» возник в 1830-е годы, в переводе с греческого это слово означает «рисовать светом». Благодаря изобретению фотоаппарата сейчас у нас есть возможность взглянуть на жизнь наших предков. Перелистывая страницы семейных фотоальбомов, мы переживаем разнообразные эмоции: ностальгию по старым добрым временам, радость от того, что наши родственники рядом, и любовь — когда мы видим лица самых родных и близких людей в нашей жизни.

AdMe.ru обнаружил в сети фотографии, с которых люди сдули пыль и поделились с другими пользователями. На некоторых из этих карточек время будто застыло.

1. «С разницей в 20 лет»

2. «Мы воссоздали старое семейное фото спустя 26 лет»

3. «Папа и я: в одном и том же месте, но с разницей в 60 лет»

4. «Забавно, что я случайно принял одну и ту же позу на 2 фотографиях с разницей в 15 лет»

5. «Мой папа с разницей в 40 лет»

6. «С разницей в 12 лет. Единственное прибавление к семье — в моем животе»

7. «Мы с папой закончили один и тот же университет. Он выпустился в декабре 1983-го. Я — через 33 года»

8. «Наша попытка воссоздать фото спустя примерно 50 лет. Должен сказать, что это очень непросто»

9. «Мы воссоздали любимую мамину фотографию четверть века спустя на День матери»

10. «Мы с братом воссоздали старую фотографию»

11. «Мы с братьями воссоздали кое-какие детские фотографии»

12. «Я собираюсь поместить эти фотографии в двойную рамку и подарить маме на день рождения. Это я с разницей в 15 лет»

13. «Дедушка и я с разницей в 23 года»

14. «Твой папа выглядит моложе, чем 24 года назад»

15. «На этих выходных мои родители воссоздали семейный портрет со мной и братом. 15 лет прошло между этими 2 фотографиями»