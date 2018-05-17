15 фотографий, которые доказывают, что в мире есть еще чему удивляться

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Поразительные находки, совпадения и просто необычные вещи происходят не так уж часто. И так здорово, когда в подходящий момент под рукой оказывается фотоаппарат. В нашей статье мы покажем вам именно такие снимки, на которых изображено что-то действительно интересное.

AdMe.ru предлагает вам оставить свои дела и смотреть вместе с нами.

15. «Моя вкусняшка выглядит как символ „&“»

14. Просто собака в песке, листаем дальше

13. «Мой брат удивительным образом коснулся чайки»

12. Вот это действительно высокий одуванчик

11. Какие милые цыплятки!

10. Да, и такие лакомства бывают, мы сами в шоке!

9. Если это белка, какие же у них комары?!

8. Маленькая клумба в бутылке

7. Вот что происходит, когда ветка дерева падает на линии электропередач

6. Выберите своего бойца

5. Красивейшее небесное «пламя» над Манхэттеном

4. Алоэ, на которое можно смотреть вечно

3. Самое круглое яйцо из всех, что когда-либо существовали

2. До сих пор не изучен феномен «застенчивых крон»: листья разных деревьев не прикасаются друг к другу

1. Ничего необычного, просто гора внутри бутылки

А что удивило вас больше всего?