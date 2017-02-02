15 фотографий, которые доказывают, что наш мир бывает чертовски несовершенным

Наш мир, конечно же, гармоничен и прекрасен, однако, как и любая «матрица», он периодически дает сбой. Иногда забавный, а иногда и довольно раздражающий.

AdMe.ru собрал для вас несколько фотографий, один взгляд на которые может свести с ума любого перфекциониста.

Серьезно, чья это была идея?

Эта штука просто действует мне на нервы!

И ноутбук этого парня в соседнем кресле — тоже

Терпеть не могу, когда карандаши делают так

Эта дверь буквально наводит на меня панику

Вчера у меня была дружеская вечеринка. Но я забыл, что дружу с дикими животными

И даже с моим хлебом что-то не так

И так — каждый раз!

Эта плита...

Думаю, эта фотография говорит сама за себя

Это определенно не та расцветка, которую бы мне хотелось видеть в ванной

Зубная паста моего сына, о нет!

Красная — «включить», зеленая — «выключить»? Вы, должно быть, шутите!

Дизайнеры упорно работали над оформлением вокруг (!) деревьев

Опять?!

Фото на превью reddit
По материалам boredpanda

57 На склад!
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