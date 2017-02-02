15 фотографий, которые доказывают, что наш мир бывает чертовски несовершенным
Наш мир, конечно же, гармоничен и прекрасен, однако, как и любая «матрица», он периодически дает сбой. Иногда забавный, а иногда и довольно раздражающий.
AdMe.ru собрал для вас несколько фотографий, один взгляд на которые может свести с ума любого перфекциониста.
Серьезно, чья это была идея?
Эта штука просто действует мне на нервы!
И ноутбук этого парня в соседнем кресле — тоже
Терпеть не могу, когда карандаши делают так
Эта дверь буквально наводит на меня панику
Вчера у меня была дружеская вечеринка. Но я забыл, что дружу с дикими животными
И даже с моим хлебом что-то не так
И так — каждый раз!
Эта плита...
Думаю, эта фотография говорит сама за себя
Это определенно не та расцветка, которую бы мне хотелось видеть в ванной
Зубная паста моего сына, о нет!
Красная — «включить», зеленая — «выключить»? Вы, должно быть, шутите!
Дизайнеры упорно работали над оформлением вокруг (!) деревьев
Опять?!
Фото на превью reddit
По материалам boredpanda