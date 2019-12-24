15 фотографий, которые докажут, что нет предела людской изобретательности

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Любая проблема, будь то отсутствие подставки для планшета или мировое загрязнение, иногда решается гораздо проще, чем кажется. Креативный подход — вот ключ к успеху.

Пользователи сети поделились фотографиями гениальных (а иногда и безумных) идей, которые и вдохновили AdMe.ru на создание статьи.

1. «Оцените мой новый держатель для телефона»

2. «Слышали о модном тренде крепить елку на потолок? В Новосибирске пошли дальше и сделали из новогодних деревьев гирлянду»

3. Отличная попытка правильно утилизировать окурки методом голосования

«Что лучше: „Звездный путь“ или „Звездные войны“?»

4. «Поиграть на улице? Хорошо, мам»

5. Пожилая мама постоянно путала кнопки на пульте, и сын решил проблему своим методом: оставил ей только кнопки включения/выключения и выбора между кабельным и потоковым видео

6. «Туалетная дверь в аэропорту сломалась, и я решил включить мозг»

7. Держатель скрепок в виде Магнето

8. Куртка для фотографий со вспышкой, которая отражает свет

9. Не оказалось подходящей монетки? Не проблема!

10. Кофейня в Южной Корее минимизирует объем мусора, используя эти приспособления для укладки пластиковых стаканов

11. Мужчина не знал, какую роль Джонни Деппа выбрать ему для косплея, и решил показать сразу все

12. «Дети придумали крутую идею, как украсить верхушку елки в этом году»

13. Не мог дотянуться до крана и просто повернул его

14. «Сделал для своей собаки балкон на балконе»