15+ человек попробовали добавить бровям выразительности и обалдели от результата

Такая, казалось бы, маленькая деталь, как брови, здорово преображает лицо: помогает расставить нужные акценты и сделать внешность ярче. Но, пожалуй, самое главное — это то, что такие изменения возможны благодаря процедуре микроблейдинга и не требуют хирургического вмешательства.

Мы в AdMe.ru нашли фотографии пользователей сети, которые решили добавить выразительности своим бровям и теперь довольные крутятся перед зеркалом. А в бонусе покажем, чего можно добиться с помощью макияжа.

«Мужчины не часто рассказывают о том, что сделали брови. Так что вот он я»

«Получились очень естественные приподнятые брови»

«У меня всегда были редкие светлые брови, так что это была лучшая инвестиция в моей жизни»

«Мои брови до и после микроблейдинга. Я чувствую, что это изменит мою жизнь. Все еще привыкаю!»

До и после преображения бровей

Они выглядят как миллион долларов! © lunkercat / Reddit

«Я так доволен своими новыми бровями!»

После преображения бровей

Через месяц после первого сеанса

«Я так рада, что наконец решилась на этот шаг!»

«Мои новые пушистые и натуральные брови»

«Я натуральная блондинка и очень устала рисовать брови. Так что это одна из лучших вещей, которые я сделала для себя»

«Мастер проделал большую работу»

Месяц после процедуры

«Сделаны брови. Как видите, раньше у меня их почти не было. Так что я их просто обожаю!»

«Я стеснялась своих бровей с 12 лет, так что это было лучшим, что я когда-либо делала»

«Вчера сделал мужской микроблейдинг. Я пожилой мужчина, у меня выпадают брови, так что хотелось чего-то брутального и естественного»

Бонус № 1: «Попробовала сегодня новую форму бровей»

Бонус № 2: «Всегда прошу мастера не рисовать мне широкие брови, потому что они делают меня старше лет на 5. И все равно мне рисуют брови-гусеницы»