15+ фотодоказательств того, что беременность провоцирует окружающих на мощные поступки

Беременность — особое состояние. И зачастую близкие люди хотят окружить женщину заботой и комфортом: они дарят подарки и уделяют особенно много внимания. А бывает и так, что совершенно незнакомые люди абсолютно бескорыстно оказывают помощь или вручают памятные вещи.

AdMe.ru решил опубликовать фотоистории о том, какие поступки окружающих особенно запомнились беременным и их семьям и вызвали больше всего эмоций.

1. «Клиентка жены связала вот такой костюм для нашего будущего малыша»

2. «Свекровь привезла нам все книги, которые она читала сыну в детстве. Моя мама не сохранила такие сентиментальные вещи»

3. «Муж сделал вот такое одеяло для будущего сына. Кажется, он заботится об уюте в нашем гнездышке даже больше меня»

4. «Родственники постоянно трогают мой живот без спроса. Пожаловалась мужу. Сделал мне вот такую „пугалку“»

«Не прикасайся».

5. «Дедуля вырезал это из дерева, когда узнал, что я беременна»

6. «Мы с мужем профессионально расписываем стены. Вот что мы сделали вместе в спальне будущего ребенка»

7. «Сегодня мама оставила на крыльце такой дерзкий букетик»

8. «Тетушка расписала нам стены в детской»

9. «Выбирали одеялко, и мне не нравились цвета. Тогда моя мама взяла и сшила стеганое покрывало сама»

10. «Шурин сам сделал полочку в детскую. Я в восторге!»

11. «Свекровь нарисовала это, вдохновившись моей беременностью»

12. «Покупала детские вещи с рук. Продавец почему-то начала интересоваться, как мы оформили детскую. А потом отдала вместе с вещами это»

13. «Не смогла сдержать слез, когда лучший друг мужа подарил нам пеленальный столик, сделанный своими руками»

14. «Заказывала онлайн-доставку продуктов. Захотелось вафель. Сборщица позвонила и сказала, что их нет в наличии»

«А потом вдруг принесла мне их вместе с заказом. Оказалось, она взяла и купила их в другом магазине для меня».

«Здравствуйте! Не хотела оставить вас без вафель. Забежала в соседний магазин, ведь с детства помню, что там можно купить эти вкусняшки. Они всегда поднимали мне настроение, поэтому надеюсь, что и вас заставят улыбнуться».

15. «Ныла перед мужем, что хочу пирог. Это победа!»

16. «Это самый значимый подарок, который я получала. Все дело в том, что мама сделала его из рубашек моей почившей бабушки»

17. «Беременна первенцем. Отец ребенка ушел к другой. Тогда мама взяла и подготовила эту комнату для нас с малышом, чтобы я осталась жить у нее»