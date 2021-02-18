15+ фото от людей, которые провели эту зиму на максималках

Минимальная температура воздуха (—89,2 °C) была зафиксирована на советской станции в Антарктиде. А в российских городах Якутске, Оймяконе, Верхоянске зимой бывает —60 °C, а то и еще холоднее. В других уголках земли тоже случаются суровые морозы и аномальные снегопады. Но люди привыкают и к этому. И даже умудряются найти в холодную погоду повод для шуток и восхищения.

Мы в AdMe.ru надеемся, что эти фото не оставят равнодушными даже тех, кто плюется при одном только упоминании зимы.

«Забудь про мороз и займись серфингом на озере. Это будет весело!» — говорили они

«Снег отлепляется от стены моего дома»

«Вот такой иней образовался на моих ресницах во время прогулки»

«Хорошо, что хозяин тут же достал эту кошку из снега»

«Я налил воду в воздушный шарик и заморозил ее»

«Сегодня я никуда не смогла дойти, потому что так выглядит дверь подъезда»

«Слепил себе Ford из снега»

«На прошлой неделе у нас выпало 70 см снега. Но это не остановило моего пса, который любит гулять»

«Ночью была идеальная погода для того, чтобы ветер сам слепил снежки»

Вот почему надо включать обогреватель даже в туалете

Пес впервые увидел снег

«Мои перчатки примерзли к перилам»

«Открыл ворота гаража, а там — стена снега»

«Нет, у нас в Канаде не холодно. Совсем»

Сова оставила отпечаток на снегу, когда охотилась

«Примерно −35 градусов»

Как человек, который никогда не видел снега, спрашиваю: как ты выжила? © thundrthy / Reddit

«И смешно, и жутко одновременно. Представьте, каково проезжать там ночью!»