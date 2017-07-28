15 фото о силе человеческого духа
Порой, особенно после череды трудностей, кажется, что выдохся окончательно и сил больше нет. В такие моменты особенно важно найти или увидеть людей, которые точно так же испытывают сложности, но не теряют силу духа.
Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо героев, которые каждый день преодолевают себя.
Ноги велогонщика Павла Полянски после 16 этапов «Тур де Франс»
Джон Брамбитт — слепой художник, который рисует потрясающие картины
Мария Лорена Рамирес выиграла 50-километровый марафон в Мексике, пробежав его в юбке и сандалиях
Мауле Дхан возвращается в лагерь с грузом пчелиного воска после сбора меда
Тед Раммел — хирург, который оперирует в инвалидном кресле
Дашратх Манджхи на протяжении 22 лет прорубал ход в горе, которая разделяла его деревню с городом, чтобы люди, которым необходима медицинская помощь, могли своевременно ее получить
9-летний Даниэль Кабрера делает уроки в свете огней от кафе
100-летний Фауджа Сингх попал в «Книгу рекордов Гиннесса», пробежав марафон за 8 часов 25 минут и 18 секунд и став старейшим спортсменом, преодолевшим эту дистанцию
Врачи отдыхают после 32-часовой операции по удалению группы опухолей головного мозга у пациента
Аарон Фотерингем занимается скейтбордингом в инвалидной коляске
В 2017 году Хью Джекман уже в пятый раз победил рак
Филиппинская учительница каждый день преодолевает бурную реку, чтобы попасть к ученикам
Репетиция балерин
Ванесса Лов, паралимпийская чемпионка 2016 года в прыжках в длину с мировым рекордом 4,93 м
Джадав Пэйен в течение 37 лет сажает деревья. На сегодняшний день размер леса более 550 га
Фото на превью p.poljanski / instagram