15 фото о силе человеческого духа

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Порой, особенно после череды трудностей, кажется, что выдохся окончательно и сил больше нет. В такие моменты особенно важно найти или увидеть людей, которые точно так же испытывают сложности, но не теряют силу духа. Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо героев, которые каждый день преодолевают себя.

Ноги велогонщика Павла Полянски после 16 этапов «Тур де Франс»

Джон Брамбитт — слепой художник, который рисует потрясающие картины

Мария Лорена Рамирес выиграла 50-километровый марафон в Мексике, пробежав его в юбке и сандалиях

Мауле Дхан возвращается в лагерь с грузом пчелиного воска после сбора меда

Тед Раммел — хирург, который оперирует в инвалидном кресле

Дашратх Манджхи на протяжении 22 лет прорубал ход в горе, которая разделяла его деревню с городом, чтобы люди, которым необходима медицинская помощь, могли своевременно ее получить

9-летний Даниэль Кабрера делает уроки в свете огней от кафе

100-летний Фауджа Сингх попал в «Книгу рекордов Гиннесса», пробежав марафон за 8 часов 25 минут и 18 секунд и став старейшим спортсменом, преодолевшим эту дистанцию

Врачи отдыхают после 32-часовой операции по удалению группы опухолей головного мозга у пациента

Аарон Фотерингем занимается скейтбордингом в инвалидной коляске

В 2017 году Хью Джекман уже в пятый раз победил рак

Филиппинская учительница каждый день преодолевает бурную реку, чтобы попасть к ученикам

Репетиция балерин

Ванесса Лов, паралимпийская чемпионка 2016 года в прыжках в длину с мировым рекордом 4,93 м

Джадав Пэйен в течение 37 лет сажает деревья. На сегодняшний день размер леса более 550 га