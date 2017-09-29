15 фото о непростых отношениях наших родителей с техникой
Смартфоны, звонки в скайпе, эмоджи и ноутбуки — обычные для нас вещи, но старшему поколению они кажутся мудреной грамотой. Это подтвердит каждый, кто пытался объяснить своей бабушке, как пользоваться компьютером.
AdMe.ru собрал доказательства того, что с возрастом знакомство с техникой становится все более занятным. Готовьтесь, нас ждет то же самое лет через 30!
1. Сообщение от дедушки
2. «Мои бабушка и дедушка разбираются с их новым смартфоном»
3. «Вот почему мои бабушка с дедушкой никогда не берут трубку»
4. C этой инструкцией пожилая пара пришла чинить ноутбук
5. «Я и батарейки вставил, и перец засыпал, но автоматическая перечница все равно не работает». Может, потому что это машинка для удаления катышков?
6. «Инструкция к телефону моих 89-летних дедушки с бабушкой»
7. «Попросил подругу бабушки сфотографировать нас»
8. «Сегодня бабушка показала мне ее любимые сайты»
9. Эмоджи тоже не так просты, как кажутся
10. «Бабуля жаловалась, что кнопки на ее домашнем телефоне слишком маленькие. Решили подарить»
11. «У бабушки новый телефон. Вот что она отправила папе»
12. «Моя бабушка распечатала фото с телефона»
13. «Моя мама сказала: „Я думала, так интернет будет лучше ловить“»
14. «Бабушка пожаловалась, что часы на крышке показывают неправильное время»
15. «Так моя 90-летняя бабушка пользуется телефоном»
Фото на превью Reddit