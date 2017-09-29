15 фото о непростых отношениях наших родителей с техникой

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Смартфоны, звонки в скайпе, эмоджи и ноутбуки — обычные для нас вещи, но старшему поколению они кажутся мудреной грамотой. Это подтвердит каждый, кто пытался объяснить своей бабушке, как пользоваться компьютером.

AdMe.ru собрал доказательства того, что с возрастом знакомство с техникой становится все более занятным. Готовьтесь, нас ждет то же самое лет через 30!