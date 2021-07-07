15 фото, на которых без прикрас показаны будни офисных работников

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Недаром про офисную рутину снимают популярные сериалы: на работе и впрямь есть на что посмотреть. Герои сегодняшней подборки решили рассказать, что такого особенного происходит у них на службе и как их коллеги отрываются по полной.

AdMe.ru еще раз убедился в том, что тяжесть понедельников зависит прежде всего от коллектива. А в конце статьи читателей ждет небольшой бонус — реакция домашнего питомца на то, что его хозяйка вернулась в офис с удаленки.

1. «Начальник гонял то за кружку на столе, то за криво сложенную стопку документов. Однажды я заглянула в его кабинет и потеряла дар речи»

2. «У нас в офисе в женском туалете кабинка посередине не работает очень давно. Причина неизвестна. Вот и решили придумать причину сами»

3. «У нас не дует»

4. Способ борьбы с подглядывающими

«— Подоить корову

— Накосить сена

— Наколоть дрова

— Пойти на лугу телят гонять Эта надпись предназначена для тех, кто зачем-то любит читать лежащие на столе чужие блокноты».

5. «Офисное творчество. Пришлось присмотреться»

«Объяснительная».

6. «В нашем офисе периодически пропадает еда из холодильника. Сегодня обнаружили там такую записку»

7. Когда понимаешь, что в последнее время в офисе подозрительно тихо

«638 пропущенных звонков».

8. Пассивная агрессия на рабочем месте

«Не забудь сказать маме, чтобы она зарегистрировалась на ресепшене, когда придет помыть за тобой посуду».

9. «Это наш офис. У нас нет кошки»

Это новый региональный менеджер. © Renzieface / Reddit

10. «На прошлой неделе клиент врезался в стену нашего офиса и просто уехал»

11. «Наш офис переехал, и мы решили придумать более подходящее название для конференц-зала»

«А могли бы отправить по почте».

12. Кто оставил окно открытым, перед тем как надолго закрыть офис?

13. «Не стоило назначать меня ответственным за призы для конкурса по тимбилдингу»

«Работник месяца».

14. Как не потерять из виду офисного корги

15. «Я не была в офисе 10 месяцев, а это растение все время стояло на столе. Сегодня забрала его домой»

Бонус: «Жена вернулась в офис, а кот с грустью ждет ее дома на столе»