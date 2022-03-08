15+ фото, на которых столько драмы, сколько не в каждом индийском фильме увидишь
Болливудские фильмы пленят миллионы фанатов по всему миру не только своей красочностью и музыкальностью, но и лихо закрученным сюжетом, в котором трагизма — что песку морского. Однако иногда реальная жизнь может подкинуть нам настолько драматичную сцену, на фоне которой меркнет даже все то, что производят индийские киношники.
AdMe.ru нашел на просторах сети 15+ фото, авторам которых довелось лицезреть неподдельную драму.
«Спасибо, я обязательно дам ей знать»
«Шумная обстановка. Уровень шума достиг 90 дБ. Примерно 30 минут, проведенных в такой обстановке, могут привести к временной потере слуха».
«Сделал фото в момент, когда мой кот Альфонсо поймал свою первую мышь. Смесь замешательства, страха и сожаления на его мордочке — бесценна»
«Кажется, мое печенье с предсказанием пытается поссорить нас с женой»
«Вас ожидают новые романтические отношения».
«Наш робот-пылесос сбежал от нас и, как вы можете видеть, решил искупнуться»
Горький опыт — он такой
«Оставьте посылки за забором. Наша собака сжирает абсолютно все».
«За несколько мгновений до того, как я потеряла низ от своего купальника»
Когда вся жизнь поделилась на «до» и «после» этого момента
Когда катание на санях пошло не по плану. Автор уверяет, что с героем фото все в полном порядке
«Спросила кошку, не видела ли она нашего котенка...»
Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что напишет самый короткий рассказ, способный растрогать любого...
«З» — защита
«Хлопнула дверью посудомойки, а навесной шкаф решил, что с него предостаточно»
Не стоит оправдываться
«Я не бездомный, просто запчасти на гоночные автомобили очень дорогие».
За секунду до того, как любопытство обернулось в сожаление
Тратишь огромные суммы на лежанки для собаки, а ей при этом нужно совсем другое
Сегодня на улице было немного ветрено
«Думается, что я абсолютно не умею наносить солнцезащитный крем»
«Тот момент, когда на мой 36-й день рождения муж заставил меня выйти на сцену с другими именинниками. Так выглядит позор»
«Пожалуй, на сегодня достаточно»
Есть ли у вас кадры, которые добавят этой подборке еще больше драматичности?