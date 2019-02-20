15 фото, на которых нет ни грамма фотошопа
В век современных технологий любой умелец может сделать умопомрачительные снимки при помощи фотошопа. И тем ценнее становятся фотографии, на которых поразительная реальность получилась сама собой. Будь то необычное облако или цветок в ледяной шубке.
Мы в AdMe.ru очень любим необычные кадры, на которые смотришь и не можешь поверить, что их не обрабатывали специально. Вот именно такие примеры приготовлены для вас в нашей статье.
Выше облаков
Следы самолетов этим утром сделали звезду в небе
Внутренний слой банковского хранилища
«Сегодня на одной половине моей улицы шел дождь»
Яблоко в полосочку
Цветок, заключенный в лед
«Я почти идеально разбил яйцо пополам»
Свет падает из-за прикрытой двери
Треугольный камень
Сервиз и столик изо льда
Палочки в виде световых мечей
Странное маленькое облачко за окном самолета
Свет через витражи
Эта дыра в стене выглядит как зеркало
Кажется, наши глаза сломались
Что вам понравилось больше всего?
Фото на превью whosecideryouon / reddit