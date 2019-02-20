15 фото, на которых нет ни грамма фотошопа

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В век современных технологий любой умелец может сделать умопомрачительные снимки при помощи фотошопа. И тем ценнее становятся фотографии, на которых поразительная реальность получилась сама собой. Будь то необычное облако или цветок в ледяной шубке.

Мы в AdMe.ru очень любим необычные кадры, на которые смотришь и не можешь поверить, что их не обрабатывали специально. Вот именно такие примеры приготовлены для вас в нашей статье.

Выше облаков

Следы самолетов этим утром сделали звезду в небе

Внутренний слой банковского хранилища

«Сегодня на одной половине моей улицы шел дождь»

Яблоко в полосочку

Цветок, заключенный в лед

«Я почти идеально разбил яйцо пополам»

Свет падает из-за прикрытой двери

Треугольный камень

Сервиз и столик изо льда

Палочки в виде световых мечей

Странное маленькое облачко за окном самолета

Свет через витражи

Эта дыра в стене выглядит как зеркало

Кажется, наши глаза сломались

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