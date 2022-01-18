15+ фото, на которых драмы больше, чем в шекспировских трагедиях

Нередко события нашей жизни развиваются по законам драматического жанра. И с этим ничего не поделаешь, так устроен мир. Одни из нас в такие моменты опускают руки, а другие достают из кармана телефон, чтобы запечатлеть происшествие или казус и потом всласть над ним посмеяться.

Мы в AdMe.ru нашли на просторах сети 15+ человек, которым жизнь подкинула драматичный эпизод, а они сняли его с лучшего ракурса.

Все, праздники закончились

Кружка с изображением Ван Гога, участь которой была предрешена

«Наши кошки прекрасно дали нам понять, что именно они думают об этой погоде»

Что-то нам подсказывает, что Эмма уже не раз совершала одну и ту же ошибку

«Эмма, дизельное топливо».

«Момент, когда я попал снежком в сестру»

«Это просто я пытаюсь вернуть 2 авиабилета»

Стоило всего на секунду потерять бдительность...

«Отправились с мужем на глубоководную рыбалку. Пока я держала в руках пойманную корифену, муж не выпускал из рук ведро»

Главное, что замок на месте

Такая вот любовь

«Мне велели оставить все вещи в шкафчике, прежде чем играть с енотом, но я забыл о своих новых наушниках. Друг любезно запечатлел момент, когда енот нашел их»

Орехокол, который не смог

«Мы хотели сделать красивое фото с собакой, но у этого мокрого хорошего мальчика были другие планы»

Гэндальфское «Ты не пройдешь!» в бытовых условиях

«Момент, когда мой пес поскользнулся на мокром камне»

«Я испекла техасский торт, а кошка решила его украсить»

«Пошел в горы в жаркую погоду. Когда я наконец добрался до вершины, обезьяна украла мою бутылку с водой, а затем стала пить из нее прямо у меня на глазах»

«Солнечная энергетика — это удобно», — говорили они...

«Моя попытка сфотографироваться со своими тремя кошками»