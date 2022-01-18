15+ фото, на которых драмы больше, чем в шекспировских трагедиях
Нередко события нашей жизни развиваются по законам драматического жанра. И с этим ничего не поделаешь, так устроен мир. Одни из нас в такие моменты опускают руки, а другие достают из кармана телефон, чтобы запечатлеть происшествие или казус и потом всласть над ним посмеяться.
Мы в AdMe.ru нашли на просторах сети 15+ человек, которым жизнь подкинула драматичный эпизод, а они сняли его с лучшего ракурса.
Все, праздники закончились
Кружка с изображением Ван Гога, участь которой была предрешена
«Наши кошки прекрасно дали нам понять, что именно они думают об этой погоде»
Что-то нам подсказывает, что Эмма уже не раз совершала одну и ту же ошибку
«Эмма, дизельное топливо».
«Момент, когда я попал снежком в сестру»
«Это просто я пытаюсь вернуть 2 авиабилета»
Стоило всего на секунду потерять бдительность...
«Отправились с мужем на глубоководную рыбалку. Пока я держала в руках пойманную корифену, муж не выпускал из рук ведро»
Главное, что замок на месте
Такая вот любовь
«Мне велели оставить все вещи в шкафчике, прежде чем играть с енотом, но я забыл о своих новых наушниках. Друг любезно запечатлел момент, когда енот нашел их»
Орехокол, который не смог
«Мы хотели сделать красивое фото с собакой, но у этого мокрого хорошего мальчика были другие планы»
Гэндальфское «Ты не пройдешь!» в бытовых условиях
«Момент, когда мой пес поскользнулся на мокром камне»
«Я испекла техасский торт, а кошка решила его украсить»
«Пошел в горы в жаркую погоду. Когда я наконец добрался до вершины, обезьяна украла мою бутылку с водой, а затем стала пить из нее прямо у меня на глазах»
«Солнечная энергетика — это удобно», — говорили они...
«Моя попытка сфотографироваться со своими тремя кошками»
Есть ли у вас в архиве снимки, благодаря которым эта подборка станет еще более драматичной?
Фото на превью SidorowSlava / Twitter
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