15 фото, которым трудно найти внятное объяснение. Может, у вас получится?

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Каждый день вокруг нас случаются разные события, и у каждого есть своя причина. Но некоторые из них не поддаются никакой логике и объяснению. Часто ли вы видите в городе людей, рассекающих по улице верхом на корове? Или то, как автомобиль смог зависнуть в воздухе между стенами? Остается только смотреть и удивляться.

AdMe.ru предлагает вам поиграть в детективов и поразмышлять о возможных обстоятельствах на 18 любопытных фото.

«Хочу уровень пофигизма как у шведов»

«Мой мозг болит, пытаясь понять, как произошла эта авария»

Хай-тек

«Нашел это во время прополки виноградника»

«МакАвто» не только для авто

Сколько же здесь пауков?

Автомат для тех, кто уже ничего не ждет от этой жизни

«Помогите!»

Видимо, не успел позавтракать

И с тех пор больше соседа не видели...

Отдых на природе

Странный тут какой-то дресс-код

Слишком горячая вода

Просто медведь в городской канализации. И даже не в России

Наверное, так начинается шизофрения

У вас есть версии о том, что происходит на этих фотографиях?