15 снимков с мощным посылом, от которых что-то шевельнется в душе даже у отпетых циников

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Бывают фотографии, которые могут выразить больше, чем тысячи слов. Такие кадры порождают в голове сотни мыслей. А иногда и заставляют действовать. Снимки в этой статье именно такие: они заденут вас за живое и дадут солидную пищу для размышлений.

AdMe.ru собрал фото, которые расскажут о многом и не оставят равнодушным даже закоренелого сухаря.

1. Это милое животное называется «калифорнийская морская свинья». И на всей Земле их осталась лишь дюжина

2. «Я дал малагасийской девочке несколько деталек Lego. А она соорудила из них именно это»

3. Частички Луны и Марса на ладони землянина

4. Мать-одиночка, у которой пятеро детей, смогла окончить юридический факультет. «Мы это сделали!»

«Я это сделала». «Я помогала». «И я тоже». «И я помогала». «Я тоже». «Мы это сделали».

5. Финальные минуты жизни последнего на Земле самца северного белого носорога

6. Игрок в американский футбол Дон Джонс ведет девушку-подростка с синдромом Дауна на ее выпускной

7. Пес обнимает своего хозяина

8. Забытое детство

9. 58 лет прогресса

10. Человек в костюме Микки Мауса остановился у витрины дорогих автомобилей

11. «Я работаю свадебным фотографом уже 14 лет. И вот наконец мне выпало запечатлеть мою собственную красавицу-невесту»

12. «Вчера наша корова почувствовала себя плохо. Мой сын пришел, чтобы побыть с ней. Утром я проснулась и увидела их вместе»

13. «Мама пропустила выпускной, потому что была беременна мной. 18 лет спустя я повел ее на свой»

14. Она принесла все свои игрушки к зеркалу, чтобы вторая «собачка» тоже могла поиграть

15. Скульптурная композиция в Берлине «Политики обсуждают глобальное потепление»

А какая фотография произвела на вас особенно сильное впечатление?