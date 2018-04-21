15 снимков с мощным посылом, от которых что-то шевельнется в душе даже у отпетых циников
Бывают фотографии, которые могут выразить больше, чем тысячи слов. Такие кадры порождают в голове сотни мыслей. А иногда и заставляют действовать. Снимки в этой статье именно такие: они заденут вас за живое и дадут солидную пищу для размышлений.
AdMe.ru собрал фото, которые расскажут о многом и не оставят равнодушным даже закоренелого сухаря.
1. Это милое животное называется «калифорнийская морская свинья». И на всей Земле их осталась лишь дюжина
2. «Я дал малагасийской девочке несколько деталек Lego. А она соорудила из них именно это»
3. Частички Луны и Марса на ладони землянина
4. Мать-одиночка, у которой пятеро детей, смогла окончить юридический факультет. «Мы это сделали!»
«Я это сделала».
«Я помогала». «И я тоже». «И я помогала». «Я тоже». «Мы это сделали».
5. Финальные минуты жизни последнего на Земле самца северного белого носорога
6. Игрок в американский футбол Дон Джонс ведет девушку-подростка с синдромом Дауна на ее выпускной
7. Пес обнимает своего хозяина
8. Забытое детство
9. 58 лет прогресса
10. Человек в костюме Микки Мауса остановился у витрины дорогих автомобилей
11. «Я работаю свадебным фотографом уже 14 лет. И вот наконец мне выпало запечатлеть мою собственную красавицу-невесту»
12. «Вчера наша корова почувствовала себя плохо. Мой сын пришел, чтобы побыть с ней. Утром я проснулась и увидела их вместе»
13. «Мама пропустила выпускной, потому что была беременна мной. 18 лет спустя я повел ее на свой»
14. Она принесла все свои игрушки к зеркалу, чтобы вторая «собачка» тоже могла поиграть
15. Скульптурная композиция в Берлине «Политики обсуждают глобальное потепление»
А какая фотография произвела на вас особенно сильное впечатление?
Фото на превью GodDamnYouDee/reddit