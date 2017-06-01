15 фото, которые раскрывают суть красивой жизни в интернете
Все мы знаем: чтобы получить побольше лайков, многие пользователи прибегают к маленьким хитростям.
AdMe.ru собрал 15 фотографий, которые показывают, как на самом деле достигается популярность в сети. Смотрите и удивляйтесь вместе с нами.
Долгожданный отпуск на Багамах
Обожаю наши совместные прогулки
Начал бегать по утрам. Купил обувь
К пятничному вечеру готовы
Пусть и не новая модель, зато айфон
Стильная сумочка на лето
Приехал на мойку с моей крошкой
Я живу в номере с видом на море
Как сейчас помню первый концерт Бейонсе, на который я пошла
Я с моим парнем
Любимый парфюм. Пользуюсь только им
Сегодня поеду на Mercedes
Я это заслужила!
Регулярные тренировки приносят результат
Когда вживую увидела шедевр мирового искусства
Фото на превью Patrice Pannell/twitter