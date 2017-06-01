15 фото, которые раскрывают суть красивой жизни в интернете

Все мы знаем: чтобы получить побольше лайков, многие пользователи прибегают к маленьким хитростям.

AdMe.ru собрал 15 фотографий, которые показывают, как на самом деле достигается популярность в сети. Смотрите и удивляйтесь вместе с нами.

Долгожданный отпуск на Багамах

Обожаю наши совместные прогулки

Начал бегать по утрам. Купил обувь

К пятничному вечеру готовы

Пусть и не новая модель, зато айфон

Стильная сумочка на лето

Приехал на мойку с моей крошкой

Я живу в номере с видом на море

Как сейчас помню первый концерт Бейонсе, на который я пошла

Я с моим парнем

Любимый парфюм. Пользуюсь только им

Сегодня поеду на Mercedes

Я это заслужила!

Регулярные тренировки приносят результат

Когда вживую увидела шедевр мирового искусства

Фото на превью Patrice Pannell/twitter

46 На склад!
22 Комментарии

Настало время офигительных историй!

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