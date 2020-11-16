15 фото от пользователей сети, которые сделали свое маленькое открытие об этом мире
Нас окружает удивительный мир, и каждый день приносит новые впечатления и знания о нем. Мировой науке они, может, и не пригодятся, но копилку забавных фактов пополнят. Так, оказывается, банка с краской может взорваться и застыть в причудливой форме, а семечко начинает расти уже внутри яблока.
Мы в AdMe.ru обожаем рассматривать фотографии, на которых запечатлены странные моменты и неожиданные открытия из нашей обыкновенной жизни.
Что будет, если M&M’s надолго оставить в торговом автомате
«Банка с краской лопнула прошлой ночью и забавным образом высохла»
«Яблочное семечко проросло внутри яблока»
«Место за прилавком в папином магазине, на котором стоят с 1998 года»
«Забытый на выходные соевый соус. Кристаллики получились довольно интересные»
«Ступенька в Антверпене продавилась за много лет использования»
«На крышке банки, которой год не пользовались, появились эти странные сталактиты из краски»
«Кокосовое масло у меня растаяло, а затем превратилось в идеальные шестиугольники»
Вот как выглядит мясной донер с картошкой и салатом, если его разрезать пополам
«Нашел на работе. Это был лимон»
«Посмотрите на этот прекрасный гриб альтернарию внутри апельсина. Когда фрукт купили 3 дня назад, на нем не было никаких следов, он был немного мягким с одного конца при разрезании»
«Срубил дерево на поле для гольфа и нашел в нем мяч для гольфа»
Что будет, если город спроектирует перфекционист
Ла-Плата, Аргентина.
«Забыл арбуз на несколько месяцев, он почернел»
Что будет, если разрезать шишку пополам
Поделитесь, если встретили что-то удивительное!