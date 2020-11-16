15 фото от пользователей сети, которые сделали свое маленькое открытие об этом мире

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Нас окружает удивительный мир, и каждый день приносит новые впечатления и знания о нем. Мировой науке они, может, и не пригодятся, но копилку забавных фактов пополнят. Так, оказывается, банка с краской может взорваться и застыть в причудливой форме, а семечко начинает расти уже внутри яблока.

Мы в AdMe.ru обожаем рассматривать фотографии, на которых запечатлены странные моменты и неожиданные открытия из нашей обыкновенной жизни.

Что будет, если M&M’s надолго оставить в торговом автомате

«Банка с краской лопнула прошлой ночью и забавным образом высохла»

«Яблочное семечко проросло внутри яблока»

«Место за прилавком в папином магазине, на котором стоят с 1998 года»

«Забытый на выходные соевый соус. Кристаллики получились довольно интересные»

«Ступенька в Антверпене продавилась за много лет использования»

«На крышке банки, которой год не пользовались, появились эти странные сталактиты из краски»

«Кокосовое масло у меня растаяло, а затем превратилось в идеальные шестиугольники»

Вот как выглядит мясной донер с картошкой и салатом, если его разрезать пополам

«Нашел на работе. Это был лимон»

«Посмотрите на этот прекрасный гриб альтернарию внутри апельсина. Когда фрукт купили 3 дня назад, на нем не было никаких следов, он был немного мягким с одного конца при разрезании»

«Срубил дерево на поле для гольфа и нашел в нем мяч для гольфа»

Что будет, если город спроектирует перфекционист

Ла-Плата, Аргентина.

«Забыл арбуз на несколько месяцев, он почернел»

Что будет, если разрезать шишку пополам