Мы все хотя бы раз пытались похудеть, но эти 15 человек делают это особенно смешно
Признайтесь, хотя бы раз в жизни вы пытались сбросить вес или подумывали начать вести более здоровый образ жизни. И наверняка это было непросто!
AdMe.ru посвящает эти 15 фото всем, кому знакомы муки диет и тренировок. А в конце вас ждет полезный совет, который облегчит ваш путь к идеалу.
15. Диета — она такая
14. «Купил коту кормушку с таймером, чтобы он похудел. Теперь он спит вот так»
13. «Села на диету с этой недели. Семья меня очень поддерживает»
12. А все так хорошо начиналось...
11. «Она сказала, что мы теперь худеем и поэтому переходим с хлеба на хлебцы!»
10. «Первые дни в качалке»
9. «Хорошая попытка, ЗОЖ, но я все еще рядом»
8. А так хотелось!
7. Обратная сторона здорового питания
6. «Мы с боссом соревнуемся, кто больше сбросит. Сегодня мой день рождения, и это его подарок»
5. Когда пошел второй день диеты
4. Полностью оправдан!
3. Утренняя пробежка
2. «Пытаюсь похудеть и готовлю обеды заранее»
1. «Это был первый день моей диеты»
Бонус: на заметку всем худеющим
Фото на превью InLoveWithSun/Pikabu