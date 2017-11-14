Мы все хотя бы раз пытались похудеть, но эти 15 человек делают это особенно смешно

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Признайтесь, хотя бы раз в жизни вы пытались сбросить вес или подумывали начать вести более здоровый образ жизни. И наверняка это было непросто! AdMe.ru посвящает эти 15 фото всем, кому знакомы муки диет и тренировок. А в конце вас ждет полезный совет, который облегчит ваш путь к идеалу.

15. Диета — она такая

14. «Купил коту кормушку с таймером, чтобы он похудел. Теперь он спит вот так»

13. «Села на диету с этой недели. Семья меня очень поддерживает»

12. А все так хорошо начиналось...

11. «Она сказала, что мы теперь худеем и поэтому переходим с хлеба на хлебцы!»

10. «Первые дни в качалке»

9. «Хорошая попытка, ЗОЖ, но я все еще рядом»

8. А так хотелось!

7. Обратная сторона здорового питания

6. «Мы с боссом соревнуемся, кто больше сбросит. Сегодня мой день рождения, и это его подарок»

5. Когда пошел второй день диеты

4. Полностью оправдан!

3. Утренняя пробежка

2. «Пытаюсь похудеть и готовлю обеды заранее»

1. «Это был первый день моей диеты»

Бонус: на заметку всем худеющим