15 ситуаций, которые не понять людям в отношениях

Быть в отношениях или не быть — личное дело каждого, а еще два абсолютно разных состояния.

Мы в AdMe.ru считаем, что в любом статусе есть свои плюсы, но все-таки следующие 15 жизненных ситуаций вряд ли поймут те, у кого есть пара.

«Как я себя чувствую на День св. Валентина после окончания 6-летних отношений»

«Если уж и быть пятым колесом на свидании, то выжать из этого максимум!»

«Когда понимаешь, что у мармеладных мишек с личной жизнью дела обстоят лучше, чем у тебя»

И не делайте вид, что вы так не поступали!

«Как выглядят дружеские шашлыки, когда тебе 30 и ты не замужем»

«Как выглядят эти же шашлыки, когда тебе 30 и ты не женат»

Разве этого недостаточно?

«Я не замужем, не хочу детей, и мне за 30. Кажется, вчера я приняла свою судьбу»

Да не так уж все и плохо!

«Когда моя бабушка спрашивает: „Ты собираешься замуж или хочешь быть старой кошатницей?“»

Спасибо, но нет

«Когда у всех друзей есть пара, а у тебя нет»

«Да, примерно так я это и вижу»

«Когда у меня спрашивают, встречаюсь ли я с кем-то, я показываю это фото»

Со временем начинаешь ценить свободу очень высоко

Фото на превью bobvulfov/Twitter

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2 Комментарии
  • 24 ноября 2017
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