15 ситуаций, которые не понять людям в отношениях
Быть в отношениях или не быть — личное дело каждого, а еще два абсолютно разных состояния.
Мы в AdMe.ru считаем, что в любом статусе есть свои плюсы, но все-таки следующие 15 жизненных ситуаций вряд ли поймут те, у кого есть пара.
«Как я себя чувствую на День св. Валентина после окончания 6-летних отношений»
«Если уж и быть пятым колесом на свидании, то выжать из этого максимум!»
«Когда понимаешь, что у мармеладных мишек с личной жизнью дела обстоят лучше, чем у тебя»
И не делайте вид, что вы так не поступали!
«Как выглядят дружеские шашлыки, когда тебе 30 и ты не замужем»
«Как выглядят эти же шашлыки, когда тебе 30 и ты не женат»
Разве этого недостаточно?
«Я не замужем, не хочу детей, и мне за 30. Кажется, вчера я приняла свою судьбу»
Да не так уж все и плохо!
«Когда моя бабушка спрашивает: „Ты собираешься замуж или хочешь быть старой кошатницей?“»
Спасибо, но нет
«Когда у всех друзей есть пара, а у тебя нет»
«Да, примерно так я это и вижу»
«Когда у меня спрашивают, встречаюсь ли я с кем-то, я показываю это фото»
Со временем начинаешь ценить свободу очень высоко
Фото на превью bobvulfov/Twitter