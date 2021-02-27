15+ фото из серии «за секунду до», глядя на которые хочется крикнуть: «Осторожно!»
У каждого из нас был такой момент в жизни, который хотелось бы поставить на паузу и отмотать обратно. Однако поговорка «Знал бы, где упадешь, соломки бы подстелил» придумана не просто так. Большинству людей все же повезло, и такие случаи остались лишь в их памяти, ну, может, в памяти еще пары случайных очевидцев. А вот герои нашей статьи умудрились попасть на фотоснимки из серии «за секунду до».
Мы в AdMe.ru искреннее надеемся, что эти маленькие приключения не стали для них чем-то негативным и все в итоге закончилось благополучно.
До большого «бум!» осталось 3... 2... 1 секунда
Мы надеемся, что никто на этой фотографии не пострадал
Рыбак явно не поставит этот снимок на свой рабочий стол
Вот что будет, если открыть вкусняшку рядом с чайками
Волну можно покорить и так
А это точно не венецианская маска?
«Теперь ты догоняешь, а я убегаю»
Волчий поцелуй
«Мадам, вы не в моем вкусе»
Милые, добрые, пушистые друзья
«Я случайно сфоткал отрывающийся бампер в то время, как мой брат въехал в воду»
«Шмена шоштафа»
«Ровно за секунду до того, как я поймал снежок»
За секунду до... обнимашек
Еще немного, и жизненно важный урок будет получен
«Гулял с фотоаппаратом по местному парку, когда этот парень попросил меня сфотографировать его прыгающим по скамейке»
«Я пыталась не намочить обувь... На следующем фото я в реке»
Если и у вас есть подобные фото, покажите нам в комментариях.
Фото на превью Sheila Allison / facebook
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