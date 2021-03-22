15+ фото из серии «Обалдеть, привидится же такое!»

Раздвижной пес, злой дух на кроватью, зловещий поезд в туннеле — это не рисованные герои фантастического фильма, а вполне реальные персонажи из повседневной жизни. Капелька воображения плюс удачно сделанный кадр творят настоящие чудеса, превращая совершенно обычные предметы и явления в нечто волшебное.

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«Мой бекон этим утром был похож на дельфинов»

«Знакомьтесь, уникальный раздвижной пес»

Это собака из мультфильма «История игрушек», когда людей нет рядом. © orangexflamingo / Reddit

«Нашли лишайник, похожий на резинового утенка»

Фотография, на которую стоит взглянуть дважды

«Этот камень напоминает носок»

Вы уверены, что это камень, который выглядит как носок, а не просто очень жесткий носок? © GeomonLover / Reddit

Вы нашли это под моей кроватью? Там тоже есть несколько жестких носков. © punkindrublic99 / Reddit

«Кресло моей подруги напоминает утку с волосами»

«Капелька кофе похожа на птицу»

Сначала я подумал, что это рисунок на тарелке. © Pineapple_m / Reddit

«Вот это ручища»

Она ложится спать и только потом выключает свет — именно в таком порядке. © variousothergits / Reddit

«Кактус моего брата напоминает оленя»

Это коронованный морской конек. © defiantPossum / Reddit

«В моем мороженом растаял белый медведь»

«Как вам это перевернутое дерево?»

Скорее похоже на то, что дерево чихнуло. © sutree1 / Reddit

«На фото облаков, которое я сделал, похоже, происходит нешуточная битва лошади с бобрами»

Да нет, это же явно Альф! © shrinklefries / Reddit

«Камень точь-в-точь как облачко над говорящим человеком»

Таким усам позавидовал бы Пуаро

«Это снежное дерево похоже на дракона»

Этот дракон похож на заснеженное дерево. © letsjambro / Reddit

Дракон: «Уахаха, глупый человек думает, что я похож на дерево». © RigzDigz / Reddit

«Сегодня утром яйца разбились в виде символа инь-ян»

«Одежда на стене моей спальни похожа на злого духа»

«Наш сын родился 4 недели назад. У него пока слабое зрение, поэтому он не видел нависшего над ним чудовища».

«Нашел тигра в моей орхидее»

«Две мои булочки для хот-догов приняли форму хромосомы»

«Сколы краски на моем водонагревателе похожи на птицу»