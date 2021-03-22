15+ фото из серии «Обалдеть, привидится же такое!»
Раздвижной пес, злой дух на кроватью, зловещий поезд в туннеле — это не рисованные герои фантастического фильма, а вполне реальные персонажи из повседневной жизни. Капелька воображения плюс удачно сделанный кадр творят настоящие чудеса, превращая совершенно обычные предметы и явления в нечто волшебное.
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«Мой бекон этим утром был похож на дельфинов»
«Знакомьтесь, уникальный раздвижной пес»
- Это собака из мультфильма «История игрушек», когда людей нет рядом. © orangexflamingo / Reddit
«Нашли лишайник, похожий на резинового утенка»
Фотография, на которую стоит взглянуть дважды
«Этот камень напоминает носок»
- Вы уверены, что это камень, который выглядит как носок, а не просто очень жесткий носок? © GeomonLover / Reddit
- Вы нашли это под моей кроватью? Там тоже есть несколько жестких носков. © punkindrublic99 / Reddit
«Кресло моей подруги напоминает утку с волосами»
«Капелька кофе похожа на птицу»
- Сначала я подумал, что это рисунок на тарелке. © Pineapple_m / Reddit
«Вот это ручища»
- Она ложится спать и только потом выключает свет — именно в таком порядке. © variousothergits / Reddit
«Кактус моего брата напоминает оленя»
- Это коронованный морской конек. © defiantPossum / Reddit
«В моем мороженом растаял белый медведь»
«Как вам это перевернутое дерево?»
- Скорее похоже на то, что дерево чихнуло. © sutree1 / Reddit
«На фото облаков, которое я сделал, похоже, происходит нешуточная битва лошади с бобрами»
- Да нет, это же явно Альф! © shrinklefries / Reddit
«Камень точь-в-точь как облачко над говорящим человеком»
Таким усам позавидовал бы Пуаро
«Это снежное дерево похоже на дракона»
- Этот дракон похож на заснеженное дерево. © letsjambro / Reddit
- Дракон: «Уахаха, глупый человек думает, что я похож на дерево». © RigzDigz / Reddit
«Сегодня утром яйца разбились в виде символа инь-ян»
«Одежда на стене моей спальни похожа на злого духа»
«Наш сын родился 4 недели назад. У него пока слабое зрение, поэтому он не видел нависшего над ним чудовища».
«Нашел тигра в моей орхидее»
«Две мои булочки для хот-догов приняли форму хромосомы»
«Сколы краски на моем водонагревателе похожи на птицу»
А бывало такое, что вам что-то привиделось и вы тут же побежали за телефоном?
Фото на превью phex85 / Reddit
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