15 фото, доказывающих, что мир с каждым днем становится все чудесатее и чудесатее

Когда начальник достает придирками, ребенок не желает слушаться, а весы прибавляют пару кило, сохранять детскую веру в чудеса бывает совсем непросто. Иногда всем нам кажется, что жизнь слишком сложная и ничего хорошего ждать от нее не стоит. В эти трудные моменты достаточно лишь чуть-чуть отвлечься и поднять взгляд, чтобы убедиться: мир гораздо светлее, чем кажется.

Мы в AdMe.ru стараемся замечать маленькие чудеса во всем, что нас окружает. Поэтому просто не могли пройти мимо пользователей, которым довелось запечатлеть кое-что действительно волшебное.

«Как-то утром моя курица снесла яйцо без скорлупы и скорлупу без яйца. Оба целехонькие»

Желтый арбуз. На вкус чуть менее сладкий, чем красный

Это плохо. Обычно желтые и оранжевые арбузы бывают слаще красных. © Mondetine / Reddit

Кубик пирита естественного происхождения из Испании

«Стекло окна в моей ванной придало мотыльку кристаллическую структуру»

Это дерево наполовину сухое, наполовину нет

«Сказочные бобы из моего сада»

«За время прогулки мы нашли 31 счастливый клевер»

Стебель кукурузы пророс прямо через асфальт на парковке у продуктового магазина

«Мы нашли огромную стрекозу»

Посмотрите, это облако похоже на перышко

«Я нашла шишку-монстра»

Молния ударила прямо в тротуар

«Нашел этот гриб на прогулке 5 лет назад»

«Смотрите, что я нашел среди камней на дне высохшего ручья. Это древний наконечник стрелы»

«Пришел на кухню и нашел в раковине ящерицу, которая плавала на губке, как на плоту»