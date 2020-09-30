15+ фото «до и после», на которых видно, как люди перестали ныть и взяли себя в руки

Неприятие своей внешности может быть причиной того, что люди стараются избегать социальных контактов, а может и вылиться в серьезные заболевания, такие как булимия и анорексия. Герои нашей статьи не только справились со своими проблемами или находятся на пути к этому, но и мотивируют своими фотографиями нас с вами. Как часто опускаются руки на пути к «идеальному себе», но посмотришь на такие фото, как в нашей статье, и хочется продолжать заниматься собой. В конце статьи мы припрятали кое-что про принятие себя, что может стать сюрпризом для любителей изводить себя диетами.

Мы в AdMe.ru целиком и полностью поддерживаем здоровый образ жизни и надеемся, что кому-то наша статья поможет взять себя в руки. Например, автор этой статьи вдохновился пойти в тренажерный зал.

«Я себя уже не узнаю! Я увидела на своем лице кости, о которых даже не подозревала»

«4 года назад я решила серьезно заняться своим здоровьем, после того как увидела свои свадебные фото»

«Почти 2 года трезвости и год в кроссфите, и я действительно снова начинаю видеть себя на фотографиях»

«Спустя 2 года я стала счастливее и здоровее, чем когда-либо!»

«Я много лет просматривала посты на тему „до и после похудения“ и рыдала, пока не решила, что и у меня здесь должны быть фото. Сияй, детка!»

«Вот как я стала выглядеть, преодолев тяжелую депрессию»

«9 месяцев с того момента, как я решила похудеть. Все еще есть куда стремиться, но я чувствую себя гораздо лучше»

Это платье того стоит

«На это ушло 6 лет»

«В июле набрала половину своего стартового веса, когда уехала в отпуск. Но, глядя на свое старое фото, понимаю, что это не критично»

«Теперь у меня есть ключицы»

«Я измеряю свой прогресс по рукам»

Потрясающий результат!

«5 месяцев напряженной работы»

«Год диеты, физических упражнений и регулярного ухода действительно изменил мою кожу»

«Мы вместе набирали и теряли вес в отношениях»

Старший год средней школы vs. Младший год колледжа

«Я хочу раз и навсегда избавиться от 45 кг. Кстати, получил новую работу и сегодня сдал квалификационный экзамен!»

«Я достигла минимального веса. Анорексия убивала меня и почти победила. Но лечебный центр помог мне выздороветь»

Бонус: главное — полюбить себя