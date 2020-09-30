15+ фото «до и после», на которых видно, как люди перестали ныть и взяли себя в руки
Неприятие своей внешности может быть причиной того, что люди стараются избегать социальных контактов, а может и вылиться в серьезные заболевания, такие как булимия и анорексия. Герои нашей статьи не только справились со своими проблемами или находятся на пути к этому, но и мотивируют своими фотографиями нас с вами. Как часто опускаются руки на пути к «идеальному себе», но посмотришь на такие фото, как в нашей статье, и хочется продолжать заниматься собой. В конце статьи мы припрятали кое-что про принятие себя, что может стать сюрпризом для любителей изводить себя диетами.
Мы в AdMe.ru целиком и полностью поддерживаем здоровый образ жизни и надеемся, что кому-то наша статья поможет взять себя в руки. Например, автор этой статьи вдохновился пойти в тренажерный зал.
«Я себя уже не узнаю! Я увидела на своем лице кости, о которых даже не подозревала»
«4 года назад я решила серьезно заняться своим здоровьем, после того как увидела свои свадебные фото»
«Почти 2 года трезвости и год в кроссфите, и я действительно снова начинаю видеть себя на фотографиях»
«Спустя 2 года я стала счастливее и здоровее, чем когда-либо!»
«Я много лет просматривала посты на тему „до и после похудения“ и рыдала, пока не решила, что и у меня здесь должны быть фото. Сияй, детка!»
«Вот как я стала выглядеть, преодолев тяжелую депрессию»
«9 месяцев с того момента, как я решила похудеть. Все еще есть куда стремиться, но я чувствую себя гораздо лучше»
Это платье того стоит
«На это ушло 6 лет»
«В июле набрала половину своего стартового веса, когда уехала в отпуск. Но, глядя на свое старое фото, понимаю, что это не критично»
«Теперь у меня есть ключицы»
«Я измеряю свой прогресс по рукам»
Потрясающий результат!
«5 месяцев напряженной работы»
«Год диеты, физических упражнений и регулярного ухода действительно изменил мою кожу»
«Мы вместе набирали и теряли вес в отношениях»
Старший год средней школы vs. Младший год колледжа
«Я хочу раз и навсегда избавиться от 45 кг. Кстати, получил новую работу и сегодня сдал квалификационный экзамен!»
«Я достигла минимального веса. Анорексия убивала меня и почти победила. Но лечебный центр помог мне выздороветь»
Бонус: главное — полюбить себя
- С младших классов боролась с лишним весом. С переменным успехом то худела до 42-го размера, то набирала вес до 50-го, опять худела. Бывший парень пилил за каждый килограмм, в итоге ушел. 2 года была в прострации, винила себя. Потом я взяла себя в руки и стала супермоделью? Нет, конечно. Просто встретила человека — как говорится, родная душа. С ним поняла, что я не просто люблю пожрать, а вполне разбираюсь в еде. Вместе изучаем кулинарию, придумываем рецепты, готовим, ездим в гастротуры. Это стало общим хобби. Да, я не тростинка, но и не кусок расплывшегося жира. Зато избавилась от всех комплексов, люблю и любима, безумно счастлива, чего и всем желаю. © «Подслушано» / Vk