15 фото до и после, которые лучше слов объяснят, как быстро бежит время
Время неумолимо, и остановить его или повернуть вспять невозможно. А вот оценить, как оно выглядит, вполне реально. И здесь на помощь нам приходят фотографии: достаточно сравнить два снимка, которые были сделаны в разный период, чтобы увидеть и ощутить силу времени в полной мере.
Признаемся, мы в AdMe.ru иногда надолго залипаем, разглядывая фотографии из серии «до и после», представляя события и истории, которые застыли между двумя кадрами. Предлагаем и вам сделать то же самое, когда будете смотреть эту подборку.
Да, это тот самый мальчишка с наших любимых киндер-сюрпризов. Время, остановись!
Спустя годы Дженнифер Энистон остается все такой же папиной девочкой
Слева — картина 1892 года, справа — то же место в 2020 году
«С моего 10-летия и до выпускного ее поза для фото остается неизменной»
«Моему прадедушке исполнилось 100 лет! Слева — 1941 год, справа — нынешний»
Одно и то же место через 30 лет
«Родители, когда им было 16 и 17 лет (1987-й). Они вместе уже 34 года!»
Начало и конец десятилетия
3 брата. Разница между фотографиями 90 лет
«Просматривала старые фотографии, сидя в гостиной моих родителей»
«В 2005 году во Вьетнаме мой брат сфотографировался с водяным буйволом и его владельцем. В 2020 году мы встретили того же человека и того же буйвола»
«Как быстро пролетели эти 55 лет! У меня в руках рисунок, срисованный мужем с нашей свадебной фотографии. Ноябрь 1964-го — ноябрь 2019-го»
«Мои бабушка и дедушка в 1970-м и в 2014-м»
Остров Кенгуру в Австралии до и после пожара
«Наше 1-е и 12-е Рождество, которое мы отпраздновали вместе»
Вы часто пересматриваете свои фотоархивы, сравнивая, как изменились вы и ваша жизнь? Уверены, в ваших альбомах найдутся кадры, которые легко дополнят эту подборку.
Фото на превью joshbateson / Instagram