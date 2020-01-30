15 фото до и после, которые лучше слов объяснят, как быстро бежит время

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Время неумолимо, и остановить его или повернуть вспять невозможно. А вот оценить, как оно выглядит, вполне реально. И здесь на помощь нам приходят фотографии: достаточно сравнить два снимка, которые были сделаны в разный период, чтобы увидеть и ощутить силу времени в полной мере.

Признаемся, мы в AdMe.ru иногда надолго залипаем, разглядывая фотографии из серии «до и после», представляя события и истории, которые застыли между двумя кадрами. Предлагаем и вам сделать то же самое, когда будете смотреть эту подборку.

Да, это тот самый мальчишка с наших любимых киндер-сюрпризов. Время, остановись!

Спустя годы Дженнифер Энистон остается все такой же папиной девочкой

Слева — картина 1892 года, справа — то же место в 2020 году

«С моего 10-летия и до выпускного ее поза для фото остается неизменной»

«Моему прадедушке исполнилось 100 лет! Слева — 1941 год, справа — нынешний»

Одно и то же место через 30 лет

«Родители, когда им было 16 и 17 лет (1987-й). Они вместе уже 34 года!»

Начало и конец десятилетия

3 брата. Разница между фотографиями 90 лет

«Просматривала старые фотографии, сидя в гостиной моих родителей»

«В 2005 году во Вьетнаме мой брат сфотографировался с водяным буйволом и его владельцем. В 2020 году мы встретили того же человека и того же буйвола»

«Как быстро пролетели эти 55 лет! У меня в руках рисунок, срисованный мужем с нашей свадебной фотографии. Ноябрь 1964-го — ноябрь 2019-го»

«Мои бабушка и дедушка в 1970-м и в 2014-м»

Остров Кенгуру в Австралии до и после пожара

«Наше 1-е и 12-е Рождество, которое мы отпраздновали вместе»

Вы часто пересматриваете свои фотоархивы, сравнивая, как изменились вы и ваша жизнь? Уверены, в ваших альбомах найдутся кадры, которые легко дополнят эту подборку.