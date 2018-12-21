15 фото, благодаря которым даже инопланетянин поймет, что такое любовь и дружба

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Декабрь обычно сложное время: у школьников контрольные, у студентов сессия, на работе отчеты и проверки, а еще надо подготовиться к празднику, купить подарки и переделать миллион других дел. В такие моменты особенно важно иногда остановиться, выдохнуть и вспомнить, что есть в жизни прекрасные вещи, неподвластные времени.

В эти предпраздничные дни AdMe.ru хочет поднять вам настроение теплыми историями и фотографиями, которые напоминают о том, что любовь может прийти в самых разных видах.

1. «В 1983 году я сказал своей 14-летней подружке, чтобы она подарила мне на Рождество камень. Она так и сделала. Мы поженились. Спустя 35 лет мы все еще вместе, и это самый драгоценный подарок из всех, что я получал»

2. Лучший повод для отпуска

«Мы закрыты в понедельник (26-го) и во вторник (27-го). Три мои сестры приезжают из Кореи, мы не виделись 10 лет. Спасибо».

3. 28 лет и одну крепкую детскую площадку спустя

4. «Мои бабушка и дедушка надели одежду друг друга. 40-е годы»

5. Марокканский дедушка и американский внук 24 года спустя

6. «Мой папа устроил маме сюрприз к их 30-й годовщине, установив посвященную ей скамейку в парке, где они всегда гуляют»

7. «Это мои родители, эмигрировавшие из Польши, вскоре после знакомства в Чикаго в конце 70-х. Недавно они вышли на пенсию и вернулись в Польшу после 40 лет жизни в „американской мечте“»

8. «Вернулась на Amazon ради милого отзыва, который заставил меня улыбнуться. 88-летняя дама и ее 92-летний муж собрались на вечеринку в честь Хеллоуина. Кстати, им понравился костюм пчелы»

9. «Сегодня на мой день рождения дедушка подарил мне три книги, полные историй о времени, которое мы провели вместе, когда мне было от 2 до 5 лет. У меня нет слов»

10. «Традиционный свадебный японский портрет моих родителей, сделанный в 80-х»

11. «Эй, твиттер, я встретила эту девочку за ужином во время поездки на Гавайи в 2006-м. Мы тогда очень подружились, так что я прошу вас помочь мне найти ее. Я скучаю и хочу узнать, как у нее дела. Пожалуйста, помогите нам воссоединиться»

«Слышала, что ты ищешь меня»

12. «Собрал этот букетик для мамы на День матери. Не знаю, что это за цветы, собрал их у дома. Я занимаюсь строительством и никогда не делал букеты»

13. «Встретили эту пожилую пару во вьетнамском Хойане. Они женаты больше 70 лет. Показали нам свой сад и угостили чаем. И все время улыбались»

14. Годы идут, тепло остается

15. «У моего друга недавно умерла кошка, и ветеринар дал ему отпечаток ее лапки. В отпечатке — семена цветов, готовые к посадке»

«Чианн. Когда вы посадите эту лапку в своем саду, цветы будут распускаться год за годом в память о вашем любимом питомце. С любовью, обнимаю, Кэти Уайт. Бриттани». «Посади меня, я расцвету!»

Дорогие читатели, вы интересны — расскажите нам о себе! Может, вы были волонтером в доме престарелых, жили в Бангладеш, работали в мишленовском ресторане Парижа или просто хотели бы поведать всему миру, почему так важно встречать близких в аэропорту? Напишите об этом на hello@adme.ru с пометкой «Моя история».