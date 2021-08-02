15+ путешественников показали, какие крутые находки поджидали их в аэропортах и самолетах

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В аэропорту можно найти не только стойки регистрации, а в самолете — не только багажные полки или спящего пассажира. Иногда во время перелетов встречаются и нетривиальные вещи, как, например, запоминающаяся еда. А некоторые из них — и весьма удобные, как сиденья не для всех или розетки под каждым креслом.

В AdMe.ru обожают авиапутешествия. Сегодня мы составили подборку наиболее функциональных и умилительных находок, встреченных в аэропортах и самолетах по всему миру. Читайте до конца: в бонусе вас ждет весьма нестандартный пассажир.

1. «На этих креслах в тайских аэропортах могут сидеть только монахи и послушники»

2. «Ох уж этот рис в меню японского аэропорта»

3. «На рейсе выдали солонки и перечницы в виде самолета»

4. «Только что сел в самолет и обнаружил дополнительные места для багажа»

5. «В моем самолете нет телевизора и развлекательной системы, зато есть держатель для планшета или смартфона»

6. Под каждым сиденьем этого самолета есть не только место для багажа, но и розетка

7. Умная сушилка в аэропорту проецирует на руки слово «сухие», когда те высохнут

8. «Вот что мне принесли вместе с обедом»

«Это мятный леденец для завершения трапезы».

9. «В недавнем полете мне подали миниатюрную буханку хлеба и я сделал мини-сэндвичи»

10. В этом аэропорту все продумано до мелочей, даже крепления на эскалаторе — в виде самолета

11. В туалетах аэропорта Миннеаполиса есть место не только для сумки или пакета, но и для чемодана на колесиках

12. В японском аэропорту установлены видеофоны, которые позволяют пассажирам пообщаться с провожающими

13. В уборных чикагского аэропорта есть специальные сенсоры: если провести рядом рукой, чехол на сиденье заменится автоматически

14. В этом аэропорту можно бесплатно поиграть в демоверсии видеоигр

«Бесплатные демоверсии игр».

15. «В полете раздавали тапочки в стилистике Hello Kitty»

16. На поручнях в этом шаттле гораздо больше места, чтобы держаться во время поездки по аэропорту

Бонус: «Увидел в аэропорту спящего парня. Он оказался скульптурой»