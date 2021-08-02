15+ путешественников показали, какие крутые находки поджидали их в аэропортах и самолетах
В аэропорту можно найти не только стойки регистрации, а в самолете — не только багажные полки или спящего пассажира. Иногда во время перелетов встречаются и нетривиальные вещи, как, например, запоминающаяся еда. А некоторые из них — и весьма удобные, как сиденья не для всех или розетки под каждым креслом.
В AdMe.ru обожают авиапутешествия. Сегодня мы составили подборку наиболее функциональных и умилительных находок, встреченных в аэропортах и самолетах по всему миру. Читайте до конца: в бонусе вас ждет весьма нестандартный пассажир.
1. «На этих креслах в тайских аэропортах могут сидеть только монахи и послушники»
2. «Ох уж этот рис в меню японского аэропорта»
3. «На рейсе выдали солонки и перечницы в виде самолета»
4. «Только что сел в самолет и обнаружил дополнительные места для багажа»
5. «В моем самолете нет телевизора и развлекательной системы, зато есть держатель для планшета или смартфона»
6. Под каждым сиденьем этого самолета есть не только место для багажа, но и розетка
7. Умная сушилка в аэропорту проецирует на руки слово «сухие», когда те высохнут
8. «Вот что мне принесли вместе с обедом»
«Это мятный леденец для завершения трапезы».
9. «В недавнем полете мне подали миниатюрную буханку хлеба и я сделал мини-сэндвичи»
10. В этом аэропорту все продумано до мелочей, даже крепления на эскалаторе — в виде самолета
11. В туалетах аэропорта Миннеаполиса есть место не только для сумки или пакета, но и для чемодана на колесиках
12. В японском аэропорту установлены видеофоны, которые позволяют пассажирам пообщаться с провожающими
13. В уборных чикагского аэропорта есть специальные сенсоры: если провести рядом рукой, чехол на сиденье заменится автоматически
14. В этом аэропорту можно бесплатно поиграть в демоверсии видеоигр
«Бесплатные демоверсии игр».
15. «В полете раздавали тапочки в стилистике Hello Kitty»
16. На поручнях в этом шаттле гораздо больше места, чтобы держаться во время поездки по аэропорту
Бонус: «Увидел в аэропорту спящего парня. Он оказался скульптурой»
Какие удобные или нетривиальные вещи вы встречали во время полета?
Фото на превью Rosegoldjade / Reddit
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