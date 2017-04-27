15 философских твитов, которые сломали логику

В этом мире столько вопросов, перед которыми меркнет логика. Мы в AdMe.ru собрали несколько примеров, в которых можно запутаться, ища на досуге здравый смысл. И заодно повысить себе настроение.

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  • 27 апреля 2017
  • 637

Мурашки по клавиатуре

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