15 философских твитов, которые сломали логику
В этом мире столько вопросов, перед которыми меркнет логика. Мы в AdMe.ru собрали несколько примеров, в которых можно запутаться, ища на досуге здравый смысл. И заодно повысить себе настроение.
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В этом мире столько вопросов, перед которыми меркнет логика. Мы в AdMe.ru собрали несколько примеров, в которых можно запутаться, ища на досуге здравый смысл. И заодно повысить себе настроение.
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