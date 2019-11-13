15+ блестящих цитат из детских дневников
Это сейчас нам кажется, что детство — золотая пора, а когда мы были маленькими, то любая ерунда казалась нам проблемой вселенского масштаба: плохая оценка в школе, случайная шалость или, о ужас, момент, когда мама перестает класть в рюкзак бутерброды. К счастью, детские дневники готовы были выслушать все что угодно, и сейчас мы можем перечитать эти сокровенные тайны и с головой окунуться в ностальгию.
AdMe.ru и паблик «Мам, ну не читай» готовы рассекретить золотой фонд цитат из детских дневников прямо сейчас. Наслаждайтесь!
1. А еще лучше — букеты из денег
2. Курица не птица, пацан не человек
3. Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что напишет самый короткий рассказ, способный растрогать любого
4. Все-таки любовь загадочная штука
5. А почему бы и нет?
6. Ничего, зато теперь есть кому носить пульт
7. Беспроигрышные советы от молодого музыканта
8. О 5-м пункте многие мечтают
9. Все проблемы из-за английского, как обычно
10. Антиинтуиция — это сильно
11. А там и вход в Нарнию
12. Так себе традиция
13. Джокер, это ты?
14. Так не везет, что даже фломастер засох
15. Ох уж эти подружки-предательницы!
16. Вся надежда на бабушку
17. Распечатать и повесить на работе
Читали свои детские дневники? Поделитесь в комментариях, и мы обязательно добавим самые классные цитаты в следующую подборку.
Фото на превью Говори Ей / vk.com