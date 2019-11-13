15+ блестящих цитат из детских дневников

53 8 71 483

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Это сейчас нам кажется, что детство — золотая пора, а когда мы были маленькими, то любая ерунда казалась нам проблемой вселенского масштаба: плохая оценка в школе, случайная шалость или, о ужас, момент, когда мама перестает класть в рюкзак бутерброды. К счастью, детские дневники готовы были выслушать все что угодно, и сейчас мы можем перечитать эти сокровенные тайны и с головой окунуться в ностальгию.

AdMe.ru и паблик «Мам, ну не читай» готовы рассекретить золотой фонд цитат из детских дневников прямо сейчас. Наслаждайтесь!

1. А еще лучше — букеты из денег

2. Курица не птица, пацан не человек

3. Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что напишет самый короткий рассказ, способный растрогать любого

4. Все-таки любовь загадочная штука

5. А почему бы и нет?

6. Ничего, зато теперь есть кому носить пульт

7. Беспроигрышные советы от молодого музыканта

8. О 5-м пункте многие мечтают

9. Все проблемы из-за английского, как обычно

10. Антиинтуиция — это сильно

11. А там и вход в Нарнию

12. Так себе традиция

13. Джокер, это ты?

14. Так не везет, что даже фломастер засох

15. Ох уж эти подружки-предательницы!

16. Вся надежда на бабушку

17. Распечатать и повесить на работе

Читали свои детские дневники? Поделитесь в комментариях, и мы обязательно добавим самые классные цитаты в следующую подборку.