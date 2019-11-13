15+ блестящих цитат из детских дневников

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Это сейчас нам кажется, что детство — золотая пора, а когда мы были маленькими, то любая ерунда казалась нам проблемой вселенского масштаба: плохая оценка в школе, случайная шалость или, о ужас, момент, когда мама перестает класть в рюкзак бутерброды. К счастью, детские дневники готовы были выслушать все что угодно, и сейчас мы можем перечитать эти сокровенные тайны и с головой окунуться в ностальгию.

AdMe.ru и паблик «Мам, ну не читай» готовы рассекретить золотой фонд цитат из детских дневников прямо сейчас. Наслаждайтесь!

1. А еще лучше — букеты из денег

© Ирина Баутина / vk.com  

15+ блестящих цитат из детских дневников

2. Курица не птица, пацан не человек

© Говори Ей / vk.com  

15+ блестящих цитат из детских дневников

3. Однажды Эрнест Хемингуэй поспорил, что напишет самый короткий рассказ, способный растрогать любого

© Дарья Яковлева / vk.com  

15+ блестящих цитат из детских дневников

4. Все-таки любовь загадочная штука

© Екатерина Монахова / vk.com  

15+ блестящих цитат из детских дневников

5. А почему бы и нет?

© Vika Fisunova / vk.com  

15+ блестящих цитат из детских дневников

6. Ничего, зато теперь есть кому носить пульт

© Влада Маккормик / vk.com  

15+ блестящих цитат из детских дневников

7. Беспроигрышные советы от молодого музыканта

© Leela Quartz / vk.com  

15+ блестящих цитат из детских дневников

8. О 5-м пункте многие мечтают

© Анна Кольчугина / vk.com  

15+ блестящих цитат из детских дневников

9. Все проблемы из-за английского, как обычно

© Игорь Линк / vk.com  

15+ блестящих цитат из детских дневников

10. Антиинтуиция — это сильно

© Настя Агарёва / vk.com  

15+ блестящих цитат из детских дневников

11. А там и вход в Нарнию

© Марина Тесля / vk.com  

15+ блестящих цитат из детских дневников

12. Так себе традиция

© Вова Тульбович / vk.com  

15+ блестящих цитат из детских дневников

13. Джокер, это ты?

15+ блестящих цитат из детских дневников

14. Так не везет, что даже фломастер засох

© Самара Ахмедова / vk.com  

15+ блестящих цитат из детских дневников

15. Ох уж эти подружки-предательницы!

© Ирина Константинова / vk.com  

15+ блестящих цитат из детских дневников

16. Вся надежда на бабушку

© Рома Киляков / vk.com  

15+ блестящих цитат из детских дневников

17. Распечатать и повесить на работе

© Арина Чемеринская / vk.com  

15+ блестящих цитат из детских дневников

Читали свои детские дневники? Поделитесь в комментариях, и мы обязательно добавим самые классные цитаты в следующую подборку.

Фото на превью Говори Ей / vk.com

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