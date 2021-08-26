15+ незнакомцев, после общения с которыми впечатлений на год вперед хватит
Каждый день мы сталкиваемся с десятками, а то и сотнями незнакомцев. Чего только стоят часы пик в общественном транспорте и очереди на кассах продуктовых магазинов. И хотя большинство этих людей мы и не замечаем, некоторые умудряются запасть нам в душу. Кто-то своей наглостью, а кто-то — искренней добротой.
Мы в AdMe.ru надеемся, что вам будут встречаться исключительно приятные незнакомцы, как некоторым людям из нашей подборки.
- Разводилась после 10 лет брака. Шла из магазина к машине и все думала: «После стольких лет в браке... Как я буду на свидания ходить? Я ведь даже не знаю, привлекательна ли я еще». И как только я про это подумала, слышу голос. Это парень, который припарковался рядом с моей машиной, говорит: «Девушка, вы такая красивая! Я бы себе не простил, если бы не пригласил вас на чашку кофе». Вот и думай после этого. © Dina Bee / Facebook
- Я тогда студенткой была. Утро, бегу, чтобы не опоздать на пару. Вдруг идущий мне навстречу симпатичный высокий парень берет меня за плечи, целует в обе щеки и уходит. Ну я стою ошарашенная, как столб. А когда наконец обернулась, он тоже обернулся (прямо как в песне, ага) и крикнул: «Запомни!» Я-то запомнила. А толку? Больше я его никогда не видела. © Аля Герюгова / Facebook
- Как-то летом решил я купить газировки в торговом автомате. И, естественно, бутылка там застряла. Ну пнул агрегат этот пару раз, ругнулся и уже собрался уходить ни с чем, как вдруг мне на плечо ложится рука. Я обернулся, возможно, испуганно взвизгнул и увидел мужчину с возбужденным выражением лица. А он смотрит на меня и говорит: «Даже не смей! Давай! Мы не можем дать машинам победить!» В общем, газировку мы достали. Мужик, я тебя не забуду. © thethingsineverknew / Reddit
- Питер. Маршрутка. Я сижу у окна и пью сок, похрюкивая иногда трубочкой. Рядом со мной парень в наушниках. Обычное утро. И тут он встает, чтобы выйти, и кладет мне в руки банан со словами: «Это чтобы ты нормально позавтракала». Вот это позитивное начало недели. © Подслушано / Ideer
- Когда я решила бегать по утрам, боялась, что надо мной будут смеяться. И вот бегу я сегодня утром, запыхалась, сил нет. Останавливаюсь и понимаю, что все, могу дальше только пешком. А прохожие, поди, будут смотреть и пальцем тыкать, мол, слабачка-жирушка... Как вдруг сзади меня хлопают по плечу и я слышу: «Ты сможешь, давай». Это была другая девушка, вышедшая на пробежку, очень красивая и подтянутая. И знаете, я добежала. Спасибо тебе большое за такую милую поддержку, незнакомка! © Подслушано / Ideer
- Еду как-то поздно ночью из одного города в другой. Проезжаю мимо некой деревеньки, находящейся довольно далеко от трассы. Тормозит меня какой-то чувак. Вижу, потертые спортивочки, курточка, черная кепочка, трехнедельная щетинка. Короче, простой такой мужичок. Подходит он к машине и этак вежливо говорит:
— Доброй ночи! Вы в сторону Энска едете? Не подкинете меня?
Ну ладно. Что ж не подкинуть. Сел он на заднее сиденье и очень скоро заснул. А мы едем и едем. Смотрю, на обочине машина ГАИ, ну и парень в форме. Палочкой помахал, остановил меня, попросил документы и стоит проверяет.
— Куда едете?
— Туда-то.
— А почему запах такой в машине?
Тут сзади высовывается этот мужик, снимает кепку и говорит:
— Ты, Гена, не на тех напал...
Гаишник глянул на него, в лице поменялся, сунул мне документы, извинился, залез в свою машину и тут же уехал. А я, огорошенный, поехал дальше.
Через 20 минут проезжаем мимо лесополосы, вблизи населенных пунктов нет. Мужик просит тормознуть, я останавливаюсь, он благодарит и уходит. Причем уходит в лесополосу и там исчезает. А я еду дальше, совершенно обалдевший. На заднем сиденье потом ₽ 5 000 обнаружил. © zayarniy67 / Pikabu
- Есть 2 типа реакций на мои цветные волосы. Вот женщина, идущая с ребенком.
— Мама, смотри! — ребенок показывает в мою сторону.
— Да, очень красивая.
И вот мужик, вырвавший у меня наушники, чтобы спросить, зачем я покрасила волосы в синий. А на мое «захотела» ответивший, что мне не идет. © time2_be / Twitter
- У меня был прекрасный повод убедиться в том, что встречаются настоящие мужчины, года 3 тому назад. Накануне 8 Марта я заехала в кондитерскую. А у моего супруга 8 марта день рождения, так что у нас в этот день большой семейный праздник. И вот приглядела я тортик с маскарпоне. Откровенно говоря, их там было 5 одинаковых, но почему-то именно этот захотелось: бабочка на нем мне показалась самой красивой. Стою в очереди за мужчиной каким-то. Даже не разглядела его толком, вся в мыслях о том, во сколько завтра начать стол накрывать. И тут он показывает на этот торт. А я от неожиданности забыла о воспитании и пискнула: «Нет, пожалуйста, этот я приглядела». Сказала, и так стыдно стало! Продавщицы смотрят на меня в недоумении. Мужчина улыбнулся и говорит: «Правильно, это же ваш, женский праздник. Давайте соседний тортик. С праздником!» Расплатился и вышел. Я еще думала, чего продавщицы в таком шоке. А оказалось, пока я, оглушенная собственной несдержанностью, не знала куда себя деть, он рассчитался за этот торт и сказал, что это мне в подарок. Благодарна мужчине за возвращенную веру в чудеса. © Ольга Дарие / Facebook
- Как-то ехал в метро после ночной гулянки. И тут входит парень со стулом, ставит его на пол и садится на него. Минут 10 мы болтали о всяком-разном. А потом он сказал, чтобы я позаботился об этом самом стуле, и ушел. © PipsChupsVideoclips / Reddit
- Уезжала туда, где нет интернета, и отключала телефон. Сегодня возвращаюсь, и первый звонок после подключения: «Салют! Как здоровье?!» А номер не из списка, голос незнаком. Я, мол, кто это? А голос восклицает: «Это Павел Сергеевич! Как здоровье?!» Я отвечаю: «В принципе, все в порядке, но я не готова с вами это обсуждать. Я вас не знаю». А Павел Сергеевич бодро так заявляет: «Конечно же вы меня не знаете! Я знакомым не звоню!» И отключился. © ParoliParoli / Pikabu
- Обратился ко мне с деликатной просьбой мой друг. Его фотку лайкнула прекрасная незнакомка и подала заявку в друзья. А он разволновался и попросил меня помочь с текстом приветственного сообщения, ведь такую леди нужно впечатлить с первого слова, шанс подвернулся! Весь день мы старательно придумывали, он отправил. В ответ прилетело: «Предлагаем точные копии часов со скидкой до конца недели». © Подслушано / Ideer
- Как-то стояла в очереди с дочкой и покупала ей молоко, подгузники и игрушку. И вот на эту самую игрушку денег уже не хватило. Но после того, как я сказала об этом кассиру, женщина позади меня взяла и купила эту игрушку моей дочке! Я-то пыталась отнекиваться, но бесполезно. До сих пор эмоции захватывают, когда об этом вспоминаю. © Unknown author / Reddit
- Собралась в отпуск. Все были на работе, ну и я с чемоданом поехала на метро. Сама. А в метро лестницы, и колесики на чемодане не везде спасают. И вот чувствую я, как чемодан мой, который я всем телом тащила по лестнице на переходе, уплывает из рук. А мимо меня с моим чемоданом парень проходит. Пока догоняла, успела с вещами попрощаться. Но и я, и он все молча делали. Догнала, он поставил чемодан, улыбнулся и пошел по своим делам. Все же предупреждать надо. © Kukarka / Pikabu
- Каждый день езжу на работу по одному и тому же маршруту. И периодически натыкался на одного и того же парня на черном «опеле». Каждый раз, не сговариваясь, мы начинали гоняться, мол, кто быстрее доедет до конца маршрута. Затем я сворачивал налево, он — направо. Так это продолжалось на протяжении почти целого года. Но ни разу даже словом не обмолвились.
Наступило лето, и я уехал в двухнедельный отпуск.
А потом снова понедельник, снова еду на работу, окна открыты. И тут откуда ни возьмись раздается голос, полный претензий и непонимания: «Чувак! Где тебя, блин, носило?!»
Посмеялись, познакомились. © awi111 / Pikabu
- Идешь себе на тренировку с обмундированием, как вдруг:
— Девушка, вы с рыбалки?
— Я лучник.
— А, спортсменка. От этого же руки накачиваются, некрасиво для девушки.
Спасибо, что поведал мне свои предпочтения в женщинах, случайный прохожий. © KaydenRowk / Twitter
- Как-то подошел ко мне пожилой плохо выглядящий мужчина. Подумала еще, что денег попросит. Но он просто сказал, что я красивая, и ушел. А я, кстати, довольно упорно пытаюсь повысить свою самооценку. И это заявление просто врасплох застигло. © Wallflower_Vixen / Reddit
А вам встречались незабываемые незнакомцы? Как это было?
Поделиться этой статьёй