15+ незнакомцев, после общения с которыми впечатлений на год вперед хватит

Каждый день мы сталкиваемся с десятками, а то и сотнями незнакомцев. Чего только стоят часы пик в общественном транспорте и очереди на кассах продуктовых магазинов. И хотя большинство этих людей мы и не замечаем, некоторые умудряются запасть нам в душу. Кто-то своей наглостью, а кто-то — искренней добротой.