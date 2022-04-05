15 фееричных малышей, которые целыми днями напоминают, что нет ничего круче, чем родительство

Дети — это безграничный кладезь нетривиальных наблюдений и перлов, которые хочется сохранить на всю жизнь. И поэтому желание родителей все за ними записывать вполне логично. А судя по героям нашей подборки, другие члены семьи в этом солидарны. Ведь невозможно устоять против занимательной игры в прятки или любовных перипетий в детском садике.

Чтобы еще раз прочувствовать всю соль детской непосредственности, мы в AdMe.ru решили почитать и посмотреть, что рассказывают пользователи сети о подрастающем поколении. А история из бонуса покажет, насколько велика разница между ним и взрослыми.

Игра в прятки с ребенком выглядит примерно так

Ох уж эта любовь и юная «Санта-Барбара»

В садике утром переодеваемся. Подходит девочка, садится рядом с малышом, обнимает его, глядя мне в глаза, и спрашивает игриво:

— А вы знаете, что я вашего Тимура люблю?

Малыш мне все уши прожужжал лучшей на свете девочкой Таисией, потому я уверенно отвечаю:

— Да, Таисия, знаю!

Глаза мгновенно наливаются слезами:

— Я не Таисия! Я Айгуль! — и убегает.

Мог бы и предупредить, Казанова юный. © Serdobol / Pikabu

«Дочка играла с моим джойстиком, так что я купил ей собственный»

«Мой сын сегодня впервые увидел младшего братика и очень волнуется»

Это не PlayStation, как я просил. © rbsudden / Reddit

«Сын захотел на торт вместо свечей трубочки»

«Маленькая принцесса задумалась о браке и замужестве: „Мам, я же еще не готова! Когда все будут жениться на своих мужьях, что я буду делать на этой свадьбе? Плакать и просто есть торт, а?“»

«Каждая маленькая леди перед сном сначала уложит игрушку, машинку, отвертку. И только потом ляжет спать сама»

Когда нет времени ждать и надо пользоваться случаем

Любимая история моих родителей, как мы с мамой пошли гулять на речку и я спросил, будем ли мы купаться. А на улице конец лета, уже прохладно. Мама и так-то не особо пловец, а тут и погода не располагает. Она отвечает:

— Нет, конечно, я еще с ума не сошла.

Иду рядом, молчу. Мама уже решила, что успокоился, дойдем спокойно. Да только детский мозг обработал информацию по-своему и сделал свои выводы:

— Мам, а когда ты с ума сойдешь? Сходи быстрее, я купаться хочу. © Mellowtrax / Pikabu

«Подарила племяшке мячик, где надо шарики перебирать»

«Спрашиваю, пробовала ли бабушка с ним играть. Ответ:

— Нет, она боится, что не справится, а я говорю: „Ну просто включи мозг!“».

«Мой сын в магазине словно картина эпохи Возрождения»

«Взволнованно открываю остатки пиццы, потому что еще даже не попробовала ее. И обнаруживаю, что мои маленькие хоббиты съели весь сыр и начинку»

Кажется, отличное решение проблемы с подарками

В преддверии 8 Марта затеял я с женой и дочкой (3 года) разговор о подарках. Хотел одну очень умную мысль сказать:

— Психологи говорят, что женщинам подарки надо дарить...

Дочка:

— Прямо сейчас!

Мысль я так и не закончил. Но она уже и не кажется мне умной. © Melnao26 / Pikabu

«Еще чьи-нибудь дети смотрят телевизор в такой удобной позе?»

«Я отвернулась на секунду, и вот во что мой сын превратил свои штаны»

Кто клад нашел, тот с ним и разбирается

Ребенок играл с фонариком и решил очень внимательно рассмотреть пол, а жена очень беспокоится по поводу порядка. И вот звучит радостное: «Мама, я нашел пыль!» Но, чтобы сильно маму не расстраивать, буквально через 10 секунд звучит добивочка: «Она тут везде!» © Pasa256 / Pikabu

Бонус: «Мой палец длиной с одну ножку»