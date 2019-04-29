15 фактов о мире, которые приведут вас в восторг, если сможете в них поверить

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Наш мир намного более многогранен, чем мы себе представляем. Порой случайно узнаешь какой-то редкий факт и целый день о нем думаешь. Казалось бы, какая разница, что там у выдр в шкурке, но нет. В итоге даже друзьям расскажешь.

Вот и AdMe.ru, в очередной раз убедившись, что наш мир — неиссякаемый источник вызывающих восторг фактов, решил и вам о них поведать.

1. Многие слоны весят меньше, чем язык голубого кита

Голубые киты — самые большие существа, когда-либо известные нам. Синий кит может набрать до 200 т веса, а его язык — до 4 т. Слоны же, например лесные, весят до 2,7 т.

2. В 1992 году с грузового судна смыло около 29 тыс. резиновых уточек для ванн

Во время шторма в январе 1992 года целая партия резиновых уточек отправилась в свое многолетнее путешествие. Траектория их перемещения стала объектом интереса ученых, и спустя 11 лет некоторые страны даже начали давать награды за найденных уточек. Сегодня они стали предметом поиска коллекционеров.

3. Пчелы — умелые танцоры

Перед ульем медоносных пчел можно увидеть, как одна начинает выписывать причудливые фигуры, иногда замирая и шевеля брюшком. Остальные при этом взволнованно смотрят, а после представления летят куда-то все вместе. На самом деле она показала им местонахождение богатых пыльцой цветов. Вот такой язык общения.

4. В Швейцарии незаконно иметь только одну морскую свинку. Им же одиноко

То же касается и попугаев. Эти животные сложно переносят одиночество, чаще гибнут в таких условиях. В Швейцарии особое отношение к братьям нашим меньшим, и эту проблему они вывели на законодательный уровень.

5. Радуга на самом деле круглая, а не дугообразная

Радуга — явление, вызванное преломлением и дисперсией света в каплях воды. Мы видим только верхнюю часть этой иллюзии. Увидеть ее полностью крайне сложно: должно совпасть несколько метеорологических факторов, а наблюдатель должен находиться на возвышении.

6. У выдр в шкурке есть кармашки для любимых камней и еды

У этих животных под предплечьями дряблая кожа, которую можно использовать в качестве кармашка. Выдры питаются моллюсками, крабами и другими панцирными, а их нужно уметь вскрывать. В этом и помогают камешки, а самый подходящий из них можно носить с собой в шкурке. Для еды в ней места тоже хватает, выдры много едят, так что запасы лишними не бывают.

7. Если есть слишком много моркови, можно пожелтеть

Употребление в пищу моркови или других продуктов с высоким содержанием бета-каротина действительно может изменить цвет вашей кожи. Избыток этого вещества заставляет ее желтеть. Других серьезных проблем не возникнет, но чтобы вернуть прежний оттенок, потребуется диета, исключающая подобные продукты.

8. Пчелы выбирают себе королеву и заставляют ее эволюционировать

Наверное, многие задавались вопросом, как именно получаются королевы-матки, почему именно они. Дело в том, что пчелы поят личинок маточным молочком, которое заставляет их расти. Когда улью нужна новая королева, они выбирают личинку и дают ей больше молочка, чем остальным. Такое питание заставляет ее развиваться иначе.

9. Бабочки пьют кровь, пот и слезы

Из-за отсутствия необходимых питательных веществ бабочки могут начинать искать их в необычных источниках. Это может быть, например, кровь убитого хищником животного, слезные выделения рептилий (которым, кстати, это даже нравится) или пот человека. Может, и вы замечали необычный интерес этих насекомых к себе. Не спешите думать, что они нашли вас привлекательным: возможно, их интересует ваш пот (или кровь).

10. Ананасы раньше были настолько дорогими, что их брали в аренду

В XVI–XVIII вв. ананасы в Европе были крайне редкими из-за трудностей транспортировки, а потому и стоили немало. Позволить себе отведать экзотический фрукт могли только аристократы, зато представители среднего класса могли арендовать его на какой-то праздник.

11. Коровы могут подняться по лестнице, а спуститься — нет

Дело в том, что строение этих животных не позволяет им двигаться так же, как мы. Лестница, даже не очень крутая, — серьезное испытание для коровы. Длинные ноги, большой вес передней части туловища и низкая подвижность, вероятнее всего, приведут к падению.

12. Если Солнце внезапно потухнет, мы узнаем об этом только через 8 минут

Мы находимся на расстоянии в 150 млн км от Солнца, а скорость света составляет 300 км/сек. Поделив эти значения, мы можем выяснить, что солнечный свет добирается до нас 8 мин. и 20 сек. То есть, если оно внезапно перестанет светить, мы не сразу это поймем.

13. Летучие мыши — вампиры чувствуют кровеносную систему животных на расстоянии

Этим существам для выживания нужна кровь, и они интересным способом приспособились к ее поиску. Их нос имеет своего рода инфракрасный датчик, способный чувствовать температуру на расстоянии. Таким образом они буквально видят кровеносную систему животных и даже могут определить самую «вкусную» вену, а потом с первого раза воткнуть в нее свои зубки.

14. В гавайском алфавите всего 13 букв

Это 5 гласных (A a, E e, I i, O o, U u) и 8 согласных (H h, K k, L l, M m, N n, P p, W w, `). Последняя — окина — буква, которая обозначает глухой гортанный звук.

15. Совы не могут вращать глазами

Их глазные яблоки сращены с черепом и всегда неподвижны. Плохими охотниками они из-за этого не стали, даже наоборот, такое строение помогает лучше прицелиться в потенциальную жертву. К тому же это с лихвой компенсируется сверхгибкой шеей, способной поворачиваться на 270° в любую сторону.

Какой факт понравился вам больше всего? Можете рассказать о чем-то, что мы еще не упоминали?