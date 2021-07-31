15 человек, которые нашли такие надписи, что хоть стой, хоть падай
Сейчас уже почти невозможно найти компанию без маркетолога в штате — творческие люди находятся на пике популярности. Они день и ночь ломают свои светлые головы, чтобы придумать яркие слоганы и привлечь покупателей. Однако порой что-то идет не так, и креатив становится практически беспощадным.
Мы в AdMe.ru сделали подборку надписей от маркетологов и обычных людей, мимо которых никак нельзя пройти с каменным лицом.
«Слоган пельменной в Ташкенте»
И пятна плова на рукаве. © naknik / Pikabu
«Когда заведение говорит с клиентами на одном языке»
«Маша добавила. Маша молодец»
«Марина, подумай дважды»
Срочно! Куплю квартиру в вашем доме! Марина. © Flunkl / Pikabu
«По-настоящему универсальная столешница»
«Струя и правда отличная»
«Турецкий маркетинг уровня „бог“»
«Вы уже определитесь»
Уважаемые посетители! 01.02.19 буфет будет работать не будет по техническим причинам. © Baraboolya / Pikabu
«Интересное в аэропорту Нурсултана»
«Интересно, а лайкнуть можно?»
«Не сразу разгадала ребус»
«Похоже на работу мечты»
«Так выглядит отчаяние»
«Какой-то ненадежный крепеж»
«Объявление в пункте самовывоза»
А какие надписи заставили вас улыбнуться? Поделитесь в комментариях.
Фото на превью YeltsinOcelot / Twitter
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