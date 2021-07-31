15 человек, которые нашли такие надписи, что хоть стой, хоть падай

Сейчас уже почти невозможно найти компанию без маркетолога в штате — творческие люди находятся на пике популярности. Они день и ночь ломают свои светлые головы, чтобы придумать яркие слоганы и привлечь покупателей. Однако порой что-то идет не так, и креатив становится практически беспощадным.

Мы в AdMe.ru сделали подборку надписей от маркетологов и обычных людей, мимо которых никак нельзя пройти с каменным лицом.

«Слоган пельменной в Ташкенте»

И пятна плова на рукаве. © naknik / Pikabu

«Когда заведение говорит с клиентами на одном языке»

«Маша добавила. Маша молодец»

«Марина, подумай дважды»

Срочно! Куплю квартиру в вашем доме! Марина. © Flunkl / Pikabu

«По-настоящему универсальная столешница»

«Струя и правда отличная»

«Турецкий маркетинг уровня „бог“»

«Вы уже определитесь»

Уважаемые посетители! 01.02.19 буфет будет работать не будет по техническим причинам. © Baraboolya / Pikabu

«Интересное в аэропорту Нурсултана»

«Интересно, а лайкнуть можно?»

«Не сразу разгадала ребус»

«Похоже на работу мечты»

«Так выглядит отчаяние»

«Какой-то ненадежный крепеж»

«Объявление в пункте самовывоза»