15 дорожных знаков со скрытым смыслом
Оказывается, не на всех дорогах мира знаки сходятся. Некоторые предупреждения могут удивить и изрядно повеселить.
В этой статье AdMe.ru cобрал указатели, над значением которых водителям пришлось изрядно поломать голову.
Не донкихотить!
Вот так можно стать знаменитым в Чехии
Переход таки есть. Он таки платный!
Знак «дорожные работы» должен выглядеть так
Осторожно, ежики!
На этом переходе НЛО похищает людей!
А вот в Ижевске им так делать нельзя
Внимание, проституки!
По этой дороге переправляются пьяные
Здесь, видимо, не рады автомобилистам
Немного криминала
Зона сломанных каблуков
Тяжелые пешеходы
Ездить на безголовых лошадях нельзя
Псс, парень, по главной не хочешь?
Пожалуй, самый милый знак. Уступи дорогу уточкам!