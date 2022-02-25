15+ домашних питомцев, которым палец в рот не клади — не досчитаешься
Владельцы домашних животных знают, на что подписываются, когда заводят четвероногого друга: исцарапанные диваны, обои, испорченные жалюзи, ковры и многое другое. Впрочем, это ведь не такая уж высокая цена за радость, которую хвостатые и усатые дарят нам каждый день.
Мы в AdMe.ru обожаем домашних животных, поэтому каждый раз с умилением рассматриваем фотографии от пользователей сети, которые уличили своих любимцев в очередном «преступлении».
«Слышим возню, заходим на кухню, а там это»
«Она у нас огурцы из теплицы воровала. Приютили, думали, остепенится».
«Выскочил за молоком, а когда вернулся домой, то обнаружил это»
«Интересно, кто же все-таки вытащил фастфуд из мусорного ведра»
«Мама усердно работала над пазлами, а кошка усердно потрудилась над тем, чтобы их порвать»
«Стащил корм, открыл пакет и начал его жадно есть, как будто его не кормят. Краденый в сто раз вкуснее»
«Он делает так, только когда я собираюсь работать»
«Он, видимо, не фанат обоев»
«Ты сидишь на моем месте и не двигаешься? Ладно, я просто лягу на тебя!»
Доволен своим ужасным поведением
«Только что купил новую упаковку угощений»
«Просто пытаюсь смотреть телевизор, но она играет с кошкой и дает мне понять, чьи потребности важнее»
«Он очень горд собой»
«Какой нахал»
«У этого избалованного негодника много игрушек, но он любит все рвать»
«Отомстила мне за то, что отвела ее к ветеринару»
«Меховой шредер»
Непохоже, чтобы он раскаивался в содеянном
«Я пошел в туалет и увидел это»
«Пришлось заплатить за новые жалюзи»
А вы когда-нибудь заставали своих питомцев на горяченьком? Как воспитывали?
Поделиться этой статьёй