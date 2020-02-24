15 доказательств того, как легко нас обвести вокруг пальца в современном мире
В современном мире легко стать добычей недобросовестных маркетологов или попасться на удочку модных инфлюэнсеров. Согласитесь, в обоих случаях не слишком приятно осознавать, что тебя водят за нос. Герои нашей подборки прочувствовали всю эту боль и сделали фотографии, чтобы показать: каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с надувательством.
AdMe.ru сочувствует тем, кто приобретал какой-либо товар, а получал ерунду, и посмеивается над теми, кто пытается в соцсетях выглядеть лучше, чем они есть на самом деле.
1. Инстадива решила пошутить над подписчиками. Она сделала фотосессию в «Икее», но притворилась, что отдыхала на Бали
2. Обещали 1 001 стикер. Оказалось, 768 стикеров — это маленькие квадратики
3. Стильная фотка блогера в райском месте зачастую на самом деле выглядит так
4. Я — мужу: «Купи, пожалуйста, фарш, но только если он свежий».
Муж: *радостно приносит ЗАВТРАШНИЙ*
5. «Заказала краску для волос. Впервые получаю невидимый товар»
6. Очень экономные производители
7. «Купил вино, пришел домой. Заметил двойную наклейку»
8. А кто вам сказал, что помидор должен быть нарезан кружочками?
9. Да сюда даже один грибочек в общей сложности не положили
10. Покупаешь пачку крекеров, а там...
11. Уставший брауни
12. «Ну все, я вызываю полицию»
13. Масло с добавлением печени трески
14. «Работаю курьером. Сегодня я должен был доставить покупательнице... пустой пакет из магазина дорогого бренда»
Бонус: из картошки в красавицу благодаря силе макияжа
Фото на превью natalia__taylor / instagram