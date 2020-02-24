15 доказательств того, как легко нас обвести вокруг пальца в современном мире

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В современном мире легко стать добычей недобросовестных маркетологов или попасться на удочку модных инфлюэнсеров. Согласитесь, в обоих случаях не слишком приятно осознавать, что тебя водят за нос. Герои нашей подборки прочувствовали всю эту боль и сделали фотографии, чтобы показать: каждый из нас хоть раз в жизни сталкивался с надувательством.

AdMe.ru сочувствует тем, кто приобретал какой-либо товар, а получал ерунду, и посмеивается над теми, кто пытается в соцсетях выглядеть лучше, чем они есть на самом деле.

1. Инстадива решила пошутить над подписчиками. Она сделала фотосессию в «Икее», но притворилась, что отдыхала на Бали

2. Обещали 1 001 стикер. Оказалось, 768 стикеров — это маленькие квадратики

3. Стильная фотка блогера в райском месте зачастую на самом деле выглядит так

4. Я — мужу: «Купи, пожалуйста, фарш, но только если он свежий».

Муж: *радостно приносит ЗАВТРАШНИЙ*

5. «Заказала краску для волос. Впервые получаю невидимый товар»

6. Очень экономные производители

7. «Купил вино, пришел домой. Заметил двойную наклейку»

8. А кто вам сказал, что помидор должен быть нарезан кружочками?

9. Да сюда даже один грибочек в общей сложности не положили

10. Покупаешь пачку крекеров, а там...

11. Уставший брауни

12. «Ну все, я вызываю полицию»

13. Масло с добавлением печени трески

14. «Работаю курьером. Сегодня я должен был доставить покупательнице... пустой пакет из магазина дорогого бренда»

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