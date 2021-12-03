15+ доказательств того, что жизнь мужчины — тот еще квест со звездочкой

Все мы знаем, что жизнь мужчин не может быть без сюрпризов: им сложно понять, зачем женщине 200 баночек с загадочными жидкостями в ванной, а без конкретного списка в магазин им лучше не ходить. Им нужно сохранять лицо и в СМС-переписках, и на работе, и на кухне, справляться с задачами разного уровня: от «разбился экран телефона» до «кот мешает работать». И делают они это так неординарно, что в очередной раз попадают в наши подборки.

Мы в AdMe.ru уверены, что эта подборка не последняя, ведь как еще можно узнать о жизни мужчин лучше, чем с помощью таких фото и историй.

Когда у жены и у тебя своя сторона ванны

Папа как никто знает, чем помочь

Когда приходишь в гости к мужчине и заходишь в туалет, а там такое

Когда за любым поступком скрывается железобетонная логика

У меня в офисе работает пара. Мужа стрижет жена, но всегда криво, косо и по-дурацки. Вчера подслушал, как подруга у нее спросила: «Почему мужа в парикмахерскую не отправишь? Вечно у него на голове черт-те что». Оказалось, что она это делает специально, чтобы на него другие не смотрели. Вот такие женщины коварные. © Ferroniobiy / Pikabu

«Муж разбил экран телефона. И „починил“ вот так...»

Второй день после свадьбы

«Подарки на День святого Валентина от бывшей vs от нынешней»

Когда тебе дали совет...

...и ты его послушал

Иногда в парнях просыпается гениальный шеф-повар

Когда поход в магазин превращается в целый квест

Никто: Женские кровати:

Когда в тебе сочетаются и настойчивость, и умение заинтриговать

«Вот уже 8 лет прошлого с того дня, когда моему мужу навсегда запретили пользоваться грилем»

«Я провела эксперимент и написала двум парням, которые мне вроде как нравятся, одинаковые сообщения»

«Ни одна из этих бутылок шампуня в нашем душе и не почти пустая, и не полная. Они просто есть...»

«У моего парня есть запасной коврик для мышки, который используется в качестве лежанки для кошки»

Рядом с женщинами стоит быть осторожнее

«Каждый день мой многострадальный муж поправляет этот коврик, и каждый день наша кошка делает на нем складочку, чтобы лечь вот так»