15 доказательств того, что у рекламщиков еще есть козыри в рукаве
Реклама — двигатель торговли. Все знакомы с этим постулатом. Но что делать, когда обычные вещи уже не цепляют? В ход идет тяжелая артиллерия в виде невероятно креативной наружки, которая действительно вызывает возглас «Вау». Как раз такие варианты мы и хотим показать вам в нашей статье.
Мы в AdMe.ru напоминаем, что если и у вас есть подобные примеры, то вы можете поделиться с нами в комментариях. А вдруг вы увидите свои фотографии в нашей следующей статье?
И вы тоже это услышали?
Star Trek в McDonalds
Точно подмечено
Надеемся, это не просто маркетинговый ход
Реклама Coca-Cola в Австралии
Лучшая реклама барахолки
Вывеска у блошиного рынка в Ванкувере, Канада: «Придите и поищите украденные у вас вещи. Вход $ 2 по субботам и воскресеньям».
Зеленый билборд от Coca-Cola
Скалодром от IKEA
Crayola знает, как привлечь внимание
Ох уж эта «Игра престолов»
«Придержите дверь».
Тонкий троллинг
«Большой БРАУЗЕР следит. Серфи интернет свободно с помощью Firefox».
У фирмы, сдающей в аренду тяжелую подъемную технику, есть полностью рабочий кран на смарте
Креативная реклама от Pantene
Lego-кран в действии
Вот это мячик
Бонус: рекламная кампания канала FOX Channel, посвященная премьере сериала-хоррора про вампиров
А какая реклама показалась вам наиболее удачной?
Фото на превью FOX Channel