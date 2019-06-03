15 доказательств того, что у рекламщиков еще есть козыри в рукаве

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Реклама — двигатель торговли. Все знакомы с этим постулатом. Но что делать, когда обычные вещи уже не цепляют? В ход идет тяжелая артиллерия в виде невероятно креативной наружки, которая действительно вызывает возглас «Вау». Как раз такие варианты мы и хотим показать вам в нашей статье.

Мы в AdMe.ru напоминаем, что если и у вас есть подобные примеры, то вы можете поделиться с нами в комментариях. А вдруг вы увидите свои фотографии в нашей следующей статье?

И вы тоже это услышали?

Star Trek в McDonalds

Точно подмечено

Надеемся, это не просто маркетинговый ход

Реклама Coca-Cola в Австралии

Лучшая реклама барахолки

Вывеска у блошиного рынка в Ванкувере, Канада: «Придите и поищите украденные у вас вещи. Вход $ 2 по субботам и воскресеньям».

Зеленый билборд от Coca-Cola

Скалодром от IKEA

Crayola знает, как привлечь внимание

Ох уж эта «Игра престолов»

«Придержите дверь».

Тонкий троллинг

«Большой БРАУЗЕР следит. Серфи интернет свободно с помощью Firefox».

У фирмы, сдающей в аренду тяжелую подъемную технику, есть полностью рабочий кран на смарте

Креативная реклама от Pantene

Lego-кран в действии

Вот это мячик

Бонус: рекламная кампания канала FOX Channel, посвященная премьере сериала-хоррора про вампиров

А какая реклама показалась вам наиболее удачной?