15 доказательств того, что взрослым до изобретательности детей как до луны на воздушных шарах

Часто, опираясь на многолетний опыт, взрослые действуют по шаблону, что не всегда приводит к желаемому результату. Дети же более свободны и непосредственны, поэтому для решения задач подключают свою безграничную фантазию и поступают так, как ни один взрослый в жизни бы не подумал сделать.

Мы в AdMe.ru и сами стараемся нестандартно мыслить, когда пишем оригинальные статьи, но все же до некоторых детей нам далеко.

«Район, активизируемся! Нужно найти Тода!»

«Потерялся Тод. Он цикада».

«Моя 8-летняя дочь сегодня придумала этот трюк»

«Готов поклясться, что моя дочь — художник такого уровня, до которого мне никогда не добраться. Ей всего 2 года»

Правду не скроешь

«Мой сын решает свои математические задачи, вводя числа во всякие вычислительные машины, которые сам же и рисует»

«Дочка сделала трафареты из бумаги, нарисовала их на стене и раскрасила. Если бы она спросила разрешения, я бы ей не позволила, не зная, что получится так круто»

Выбрал меньшее из двух зол

Творческого гения наказать невозможно

«Я буду сидеть спокойно».

«Попросил своего ученика пройти лабиринт»

«Сын утром надел две левых кроссовки и уехал в школу. В итоге одну он заменил на самодельную. Я одновременно был и огорчен, и впечатлен»

«Приятно читать и понимать, что ребенок в своем возрасте не только придумал способ заработать, но и наладил маркетинг. P. S. Рубли белорусские»

«Мой 3-летка использовал пластиковую карточку, чтобы взломать детскую оградку. Теперь у нас 2 замка»

«Наши бананы пожрал долгоносик, милорд!»

«Сын сделал этого бумажного персонажа и подвесил к потолку. Я только что натолкнулся на него в темноте»

«Дети в моем дворе весь день искали кошку Дусю. Не нашли и к вечеру наклеили такое трогательное объявление»