15+ доказательств того, что «взрослый» и «серьезный» — это вообще ни разу не синонимы

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Недаром говорят, что взрослые — это большие дети, ведь порой серьезные дяди и тети дурачатся похлеще школьников. Невозможно удержаться от улыбки, когда брутальный мужчина надевает на голову арбуз, а серьезная женщина изображает куклу.

Мы в AdMe.ru уверены в том, что люди, которые умеют от души посмеяться, получают от этой жизни максимум удовольствия, а возраст веселью вообще не помеха.

«Выставляю дом на продажу. Уверен, эта маленькая изюминка привлечет покупателей»

«Ни на миг не пожалел об этом»

«Спасибо этому мужчине за то, что он просто попозировал и не испортил мою камеру, когда наткнулся на нее»

«Я добавил в коллаж рысь, которая попала в кадр на пару недель раньше».

«Мой папа нашел время, чтобы разрисовать маме ногу, дамы и господа»

И фокус показал, и поел

Кто помнит, как делал это в детстве?

«Я в самодельном шлеме викинга»

«Нашла этот крутой аметистовый трон»

«Папа использует в машине жвачку в качестве освежителя воздуха»

«Я могла бы изображать куклу»

«Муж в шутку попросил на день рождения вязаный шлем»

«Друг покупает сегодня свой первый дом. Мы подговорили его риелтора, чтобы он поставил на кухне вот это»

«Мы с парнем спорили, и тут он случайно бабахнул хлопушку с конфетти. Мы замерли, а потом начали смеяться. Обожаю его»

Ну что могло пойти не так?

«Золотая рыбка в моем ухе»

«Не смог пройти мимо и купил эти обложки на паспорт и зачетку. Теперь на сессии на меня смотрят как на дурачка»

«Поехала в ТЦ за новым пледом. Свекровь покрутила пальцем у виска, а мне нравится»

«Мой отец сделал на голове татуировку с персонажами из „Симпсонов“»