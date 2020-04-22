15 доказательств того, что все родители одинаковы, даже хвостатые

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Мохнатые братья наши меньшие просто невероятно обаятельны и привлекательны. Посмотрите, как они ведут себя со своими детьми: их же не отличишь от нас. А мяукающие и гавкающие детки шалят так же, как и человеческие детеныши. Не верите? Смотрите сами.

Мы в AdMe.ru считаем, что такие фотографии нужно смотреть тогда, когда в организме катастрофически не хватает серотонина. А в бонусе для вас есть кое-что трогательное и мимимишное.

«Я пытаюсь, просто пока не могу это сделать»

«Встречайте нашего нового ребенка — Бохо!»

Самое удобное место для сна

«Кошка моей девушки гордо демонстрирует то, что она сейчас сделала»

Большой побег

«Ну мааам!»

Гордый папа спит со своими котятами

Сбой в системе

Ох и много же вкусняшек пострадало при создании этой фотографии

В такие моменты как никогда нужна поддержка партнера

«Мои друзья думают, что это постановочный кадр, но это просто старший брат, обнимающий своего новоиспеченного младшенького»

«Моя кошка несколько дней назад родила двоих котят. Она самая лучшая мама»

«Мы спасли беременную кошку. Лучшее наше решение. Это она с сыном 3 с половиной недель»

«Кошка моей соседки по комнате заставила меня прийти в ее тайное убежище, чтобы показать этих маленьких парней»

Бонус: «После двух лет неудачных попыток забеременеть мы завели этих двух пушистых детей. Сегодня вечером я узнала, что жду ребенка»

Может, и у вас есть подобные фотографии? Поделитесь с нами.