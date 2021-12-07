15+ доказательств того, что в жизни близнецов отменных историй в 2 раза больше
Родители близнецов не дадут соврать: двойная порция счастья, связанная с появлением на свет идентичных детей, часто сопровождается и удвоенным количеством трудностей. Одни с ранних лет начинают бунтовать против своего сходства и стремятся выглядеть и вести себя не так, как брат или сестра, а вот другим подавай только одинаковую одежду и игрушки, иначе сцен зависти и ревности не избежать.
Мы в AdMe.ru убедились, что с близнецами невозможно не только расслабиться, но и заскучать. Ведь из-за их сходства то и дело происходят всевозможные курьезы и путаницы.
- У моего сына были в классе девочки-близняшки. Учительница мне как-то говорит: «Вы представляете, я их различить не могу, а ваш сын легко различает!» Спрашиваю у ребенка, как он их отличает друг от друга. Он на меня смотрит снисходительно и говорит: «Мама, это же элементарно: по сережкам! У Ники сережки синие, а у Леры — разные!» © Юля Зуева / AdMe
- Мы с братом-близнецом как-то провернули одну авантюру на рождественской вечеринке. Брат тогда должен был сыграть Санта-Клауса и в какой-то момент пошел его «искать». В это время я надеваю костюм и выхожу к гостям, большая часть которых не знает о моем существовании. Все дети, естественно, думают, что это переодетый брат. Но минут через 5 он заходит в комнату со словами: «Извините, ребята, я не смог найти костюм...» Вы бы видели реакцию детворы в тот момент! © CaptainChewbacca / Reddit
- У моего отца есть брат-близнец, и их сходство всегда становилось причиной возникновения курьезных моментов, доставляющих удовольствие и им самим, и окружающим. На днях мой отец собрался в парикмахерскую, благо для мужчин это, как правило, дело пяти минут. Все прошло хорошо: немного времени, и уже постриженный папа выбирается на волю из адского кресла. И тут, по прошествии 20 минут, в ту же парикмахерскую угораздило наведаться и моего дядю. Тот же парикмахер, изрядно обалдев от того, что только что ушедший клиент успел так оперативно отрастить волосяной покров, требует объяснений. На что дядя логично вопрошает: «Я что, виноват, что они у меня так быстро растут?» Парикмахер приходил в себя минут 10. © Belabver / Pikabu
- Мои мама и тетя — близняшки. Со своими будущими мужьями они начали встречаться практически одновременно, и пару раз у них возникали курьезы. Однажды муж моей тети пошел на вечеринку, куда мама с тетей были приглашены, подошел к моей маме и обнял ее сзади. А когда осознал свой конфуз, сказал: «Прошу прощения, ошибся женщиной!» Моя тетя тогда на него сильно обозлилась. А я вот за свои 15 лет всего раз их перепутал. © Bruno Pasini / Quora
- В нашем классе учились близняшки. Поначалу родители одевали их одинаково, но потом девочки захотели быть разными. У них развивался вкус, стиль. И вот выпускной. Близняшки решили поехать на 2 абсолютно разных рынка по отдельности. И как же мы ржали, когда они пришли в одинаковых платьях, только разного оттенка. У одной белое, у другой — цвета топленого молока. © Подслушано / VK
- У меня есть брат-близнец. Когда люди спрашивают нас, близнецы ли мы, мы обычно отвечаем что-то вроде: «Нет, это мой дублер», «Просто качественная подделка», «В роддоме была акция „Два по цене одного“» или «Мы не знакомы». © spookyspoonie / Reddit
- Была у нас в школе девочка: везде и всюду первая, я ее видела и на плавании, и на гимнастике, и на олимпиадах школьных. Думала: «Блин, да как же она все успевает?» Только спустя 10 лет узнала, что, оказывается, это 2 разные девочки, точнее, это близняшки. © carrot_maria / Twitter
- Отлично помню, что в детстве во дворе гуляла с сестрами-близнецами, наши квартиры были друг напротив друга. Со временем потеряли связь, уже и не помню, как их звали. В последнее время вижу только одну из них. Решила спросить об этом у мамы (может, мне кажется, что она только одна). На что мама с удивлением ответила, что в той семье всегда была только одна дочь. Что?.. © Подслушано / VK
- Работал я давным-давно в магазине электроники. Дело было в какой-то праздничный день, не помню уже точно. Заходит в районе 11 часов девушка и покупает в подарок мужу радиоприемник, рассчитывается и уходит. Около 6 вечера приходит опять и покупает эту же модель приемника. Я спрашиваю: «А что случилось с утренним?» Она говорит, что ничего не покупала утром. Потом задумалась и рассмеялась. Вот так 2 сестры, не договариваясь, в достаточно большом городе купили мужьям одинаковые вещи, в одном и том же магазине и отделе. © ruberoido / Pikabu
- У моего отца есть брат-близнец, и у нас дома висит его фотография с женой и детьми. Когда кто-то из гостей спрашивает, кто на этом снимке, я всегда отвечаю, что это вторая семья моего отца. И они этому верят! © Unknown author / Reddit
- Захожу в подземный переход, на входе стоит симпатичная девушка в красной курточке, раздает листовки. Прохожу весь переход, поднимаюсь по лестнице, а на выходе абсолютно такая же девушка в такой же курточке с невозмутимым видом раздает листовки. Шикарный легкий троллинг от близняшек. © Подслушано / VK
- Однажды нам с братом-близнецом удалось убедить одного парня в колледже, что мы не родственники. Он сказал нам: «Ух ты! Вы так похожи, что могли бы сойти за братьев или даже близнецов!» На что мы ответили, что познакомились только на прошлой неделе. Мы морочили ему голову минут 10, но потом все же признались. © NamelessGuy0 / Reddit
- Мы с сестрой — близняшки. У меня астма, с детства принимаю гормоны. В связи с чем имею лишний вес, хотя хожу на фитнес и сижу на диетах. Обожаю выкладывать свои фотографии и фотографии сестры в группы для худеющих с подписями «До» и «После». © Подслушано / VK
- У моей мамы есть сестра-близнец. Однажды, когда мне было 8 лет, она забрала меня из школы, но я думал, что это была моя тетя. И смотрел на нее подозрительно до конца дня. © I_CAPE_RUNTS / Reddit
- Живем и работаем с сестрой-близняшкой в разных городах. Приехала как-то она ко мне в гости и заглянула на работу, чтобы вместе на обед сходить. Зашла ко мне в кабинет, меня на месте не оказалось. Спрашивает моего коллегу: «А где Ирина, не знаете?» На что тот отвечает: «Ирка, хватит прикалываться!» © Ирина Сидельникова / Facebook
А у вас в запасе есть занимательные истории о близнецах?
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