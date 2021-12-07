15+ доказательств того, что в жизни близнецов отменных историй в 2 раза больше

Родители близнецов не дадут соврать: двойная порция счастья, связанная с появлением на свет идентичных детей, часто сопровождается и удвоенным количеством трудностей. Одни с ранних лет начинают бунтовать против своего сходства и стремятся выглядеть и вести себя не так, как брат или сестра, а вот другим подавай только одинаковую одежду и игрушки, иначе сцен зависти и ревности не избежать.