15+ доказательств того, что в работе с людьми нужно иметь большую чашу терпения и стальные нервы

Не секрет, что работа с людьми порой может изрядно помотать нервишки. Герои сегодняшней подборки как раз с этим и столкнулись: их клиенты явно не подарки. Хорошо, что даже для таких всегда найдется ответ. Пользователи сети поделились тем, как им удалось утереть нос неприятным личностям.

Мы в AdMe.ru уверены, что хороших людей больше, чем плохих. Благодаря этой подборке станет понятно, как отвечать, если вам повстречался кто-то из второго лагеря.

1. Когда случайно сунул нос не в свое дело

2. Да, это миска со спагетти

3. Пытался пойти по головам, но не получилось

Привели мне парня после института. Все рассказал ему, обучил. Через год вызывает директор и говорит, что пришел этот молодой специалист и пожаловался, что я премию не пополам поделил. Я не растерялся и сказал: «Следующий объект он делает сам, и вся премия ему!» И началось самое интересное: звонил он мне по 5 раз в час. Был послан. Объект он не сдал, уволился и ушел к конкурентам. Пытался перетащить наши объекты, но заказчики с ним работать не стали. © orlik09 / Pikabu

4. Похоже, кто-то требует в магазине пончиков бесплатный кофе, не покупая пончики при этом

«Как мы должны выжить, если будем бесплатно раздавать наш продукт? Мы покупаем кофейные зерна, стало быть, можем продавать кофе. Это не бесплатно ни для нас, ни для вас, даже если у вас есть своя кружка. Пакетики с сахаром и сливками тоже имеют цену. Пожалуйста, прекратите спрашивать про бесплатную кружку кофе, особенно если вы не покупали у нас пончики».

5. Порой лучше согласиться

Я учитель начальных классов в частной школе. Приходит папаша новой ученицы с криками: «Почему такое тяжелое домашнее задание даете? Я сам ни фига не понимаю!»

Я отвечаю со спокойствием удава: «Я тоже заметила, что ваша дочь плохо справляется в классе с заданиями. Давайте ее на полгода переведем на класс ниже и потом с нового года пусть опять приходит ко мне». Спесь как рукой сняло: «Нет-нет, все нормально. Наверное, просто только начала у вас учиться и поэтому пока приспосабливается». До конца года этого родителя не видела. © Cindy Ty / Facebook

6. Когда художник устает от людей, просящих нарисовать им что-то бесплатно

«Нарисуешь бесплатно?» «Нет».

7. Порой приходится читать мысли покупателей

Работаю в книжном магазине. Приходит как-то покупательница и требует книгу «Оборотни». Ей дочь сказала, что мы недавно получили. Я говорю, что с таким названием у нас книги нет. А она говорит: «Как нет?! Она позади вас стоит!» Книга называлась «Сумерки». © Ирина Субботина / Facebook

8. Когда тату-салон устал от халявщиков

«Нет паспорта — нет татуировки. Минимальная стоимость работ — £ 30. Чтобы записаться на прием, необходимо внести невозвращаемую предоплату. Минимум £ 10. Если хотите уважения, уважайте нас. Хорошие татуировки не могут быть дешевыми. Дешевые татуировки не могут быть хорошими».

9. «Я программист. Клиенты принесли 3 пакета постельного белья, сказали, чтобы я добавил их на сайт. У меня нет фотостудии, и описание я не сочиняю»

10. «Похоже, с моего мастера хватит»

«Если твой кореш может сделать это дешевле, то что ты делаешь здесь?»

11. Этот диалог можно разбирать на цитаты

12. «Местный книжный больше не может это терпеть»

«Никакого попрошайничества».

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14. Когда хочешь избавиться от приверед

«Покупатель, жалующийся на размер яиц, не нравится — не покупай!»

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16. «У мамы есть небольшая бесплатная библиотека во дворе. Кто-то оставил ей эту записку с перечеркнутым смайликом»

«Вам не кажется, что некоторым из этих старых книг самое место в мусорном ведре? Чтобы освободить место для новинок».

17. «Таксую. Вручила клиентка сегодня. „Держите, — говорит, — у меня их много выросло“»

18. «Пришло извещение, нужно просто получить, но...»