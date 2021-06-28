15+ доказательств того, что в отношениях с тещей и свекровью как в боксе: успевай уворачиваться

Мама — самый важный человек в жизни каждого, она растит нас с самого рождения и точно знает, что будет лучше для ее кровиночки. Поэтому пожениться — это только половина дела, нужно еще добиться расположения родителей своей второй половинки. К сожалению, иногда именно это и становится камнем преткновения на пути влюбленных, отчего их отношения так и не заканчиваются браком.

Мы в AdMe.ru нашли истории пользователей, которые прошли вместе огонь и воду, но до сих пор вздрагивают при одном упоминании тещи и свекрови. А бонусе расскажем, как становятся вредными свекровями.

Моя теща была прекрасной женщиной, но она думала, что поступает правильно, постоянно указывая дочери, как ей жить. Моя жена совершенно не разделяла ее взглядов, и они часто ссорились. Она все время твердила по телефону, что дочь все делает неправильно, и в конце таких разговоров жена частенько плакала. Однажды я этого не выдержал — выхватил трубку и разразился ответной тирадой: «Да как вы смеете так разговаривать с моей женой, кем вы себя возомнили? Я поклялся ее защищать и больше не позволю ее обижать!» С тех пор наша жизнь изменилась. © Jim Black / Quora

2 года у меня со свекровью длилась «картофельная война». Каждый год они со свекром корячились на огороде, сажая картошку. Я тактично отказалась от сего дара и для свекрови стала врагом. Теперь каждый раз, когда мы собираемся за столом, она обязательно говорит: «А из моей картошки вкуснее получается!» Это уже стало настоящей традицией. © Kris1454 / Pikabu

Моя свекровь ненавидела меня с первого дня. Однажды она появилась на пороге нашего дома и сказала, что хочет поговорить с мужем наедине. Когда они вернулись, мне объявили, что нам нужно выехать с нашей фермы. Мы никогда не копили деньги на покупку дома, у нас было большое хозяйство: лошади, куры, собаки. 12 лет мы с мужем скитались с места на место, нам туго пришлось. Сейчас мы живем на ферме друга, а недавно я узнала, что муж кое-что скрывал от меня все эти годы. Оказывается, мать сказала ему, что он может остаться с ней или навсегда уехать со мной. Мы все знаем, что он выбрал. © Isabel Iryss Thompson / Quora

Моя свекровь женщина властолюбивая, приглашает меня с детьми к себе на дачу, а потом начинает предъявлять претензии и придираться к ерунде. Это при том, что с детьми или в хозяйстве не помогает, а я должна ей помогать и терпеть все выходки. Последней каплей были ее слова, что я тряпка и меня никто не любит, кроме нее. На дачу к ней больше не поеду, ну на фиг, детей лучше в лагерь на море отправлю. © Алиса / AdMe

«Подарок от свекрови».

Свекровь моей маме пожаловалась, что я не работаю, сижу на шее у мужа. Вот если бы я работала, то сын бы смог ее полностью обеспечивать: снимать квартиру, давать на расходы и дарить любые подарки. Например, колечко за € 500 на прошлый день рождения хотела. © TanyaFreebie / Pikabu

Отношение моей свекрови ко мне со временем только ухудшалось. Чем больше я ей прощала, тем больше она надо мной издевалась. Мужчины этого не понимают, поскольку видят только ангельское лицо своей матери. Свекровь вмешивалась в нашу жизнь, даже обвинила меня в том, что я не забеременела после 2 лет брака, хотя мы четко объяснили, что у нас нет планов иметь ребенка в ближайшем будущем. Она сказала, что ее сын совершил ошибку, женившись на мне. © Evelyn Hope / Quora

Муж один-единственный раз в жизни помыл пол, пока ждал меня с первенцем из роддома. Свекровь ныла так, словно он планету спас. Завывала, как же ему тяжело, что ж такое творится: и на родах он был, и так мучился. Я все выслушала, а потом очень спокойно сказала, что рожала все-таки я. Она прямо на полуслове осеклась и замолчала. © Anna Bruner / Facebook

Батя мой рассказывал, как он тещу выпроваживал. Приехала она и давай наводить шухер. Батя молчит, чай пьет. В какой-то момент она к нему подлетает и выдает: «Витя, а ты вообще слишком много чая пьешь». Отец с улыбкой поставил кружку чая, а потом взял тещин чемодан, выставил в подъезд и сказал: «До свидания, Таисия Яковлевна». Без всякой ругани, скандалов, просто досвидос и все. Бабка притихла и больше мозги в этом доме никому не полоскала. © Unusedlogin / Pikabu

Моя свекровь жила с нами 6 месяцев, и это была просто катастрофа. Она не любила меня и считала наших 2 детей «не по годам развитыми». Ей не нравилось все, что я делаю, мы расходились с ней по всем возможным пунктам. Я жутко устала от постоянной критики, в конце концов взорвалась и сказала мужу, чтобы он выбирал: она или я. В тот вечер он объявил, что ей пора. © Arlene Walsh / Quora

Я искренне пыталась установить с этой женщиной хорошие отношения. Мне было 16, когда мы с мужем начали встречаться. И сразу поняли, что это навсегда. Но свекровь сразу меня невзлюбила. А потом они со свекром развелись, и она окончательно слетела с катушек. Когда мой муж уехал на учебу и мы остались вдвоем, я серьезно заболела. Знаете, что сделала свекровь? Она бросила меня с температурой 40 °С и просто ушла на свидание. Мы в браке с мужем уже 11 лет, у нас 3 детей. Мы несколько раз переезжали за эти годы, но она ни разу нас не навещала. © Trish Marshall / Quora

навещала. © Trish Marshall / Quora Меня свекровь недолюбливала, именно недолюбливала, потому что девушку, которую она не любила, выгнала из квартиры с криками, что сын с ветреной связался. Меня она просто пыталась убедить, что за ее сына выходить не надо, так как он «вечно сопливый дурачок». Нет, я, конечно, попыталась с ней наладить дружеские отношения, но, не встретив понимания, перешла в стадию «вооруженный нейтралитет». Мы с ней даже не поссорились ни разу, потому что общалась я с ней в стиле «улыбаемся и машем». © Melissa / AdMe

«Теща подарила на 23 Февраля прокладки на тапки, чтобы ступни не потели. Такого подарка я еще не получал!»

В первый же день, как мы поженились, муж пришел домой поздно, потому что свекровь позвонила ему и, плача, потребовала, чтобы он с работы сначала заглянул ее навестить, а уж потом шел домой ко мне. Это повторялось каждый рабочий день. Сначала я терпела, но в конце концов сказала мужу, что это не лучший способ начать супружескую жизнь. Он согласился и прекратил это, что свекрови дико не понравилось. © Magda Selmeci / Quora

Все меркнет по сравнению с мамочкой моего бывшего. Когда мы познакомились, она проела ему мозг. При встрече спросила меня, кто мои родители, и, узнав, что мамы у меня нет, сначала выдала: «Ну и для чего тебе такая мужичка?» Потом добавила: «Ну ладно, может, у меня получится воспитать из нее человека». К счастью, это была самая чокнутая потенциальная свекровь. © panicmouse / Pikabu

Моя свекровь была старой закалки, она считала, что лучше знает, как воспитывать моих детей. Я была абсолютно не согласна с ее методами, но она была уверена, что из уважения я обязана ее слушать. Однажды у нас вышел серьезный конфликт, когда она в очередной раз в пух и прах раскритиковала мой подход. Я была настолько зла, что просто пулей вылетела из дома, потому что не могла находиться с ней рядом. Я сказала ей, что последнее, чего я хочу в своей жизни, — это стать ожесточенным и злым на всех человеком, как она. С тех пор она держала свое мнение при себе. © Deanna Boskovich / Quora

Я над бывшей свекровью стебусь. Она не очень приятная женщина: не здоровается, может даже отвернуться. А я считаю себя воспитанной, поэтому всегда здороваюсь, да еще и с улыбкой, и в этот момент у нее всегда лицо такое удивленное. © AngelOK / AdMe

Бонус: художественный фильм «Свекровь. Начало»

Лето. Сидим в офисе. Коллега хвастается, что 10-летнего сына отвезла на пару недель к бабушке. Потом вдруг лезет в телефон, и весь офис слушает: «Сына, как там отдыхаешь? Здорово. Слушай, помнишь, ты девочку на велосипеде катал? Катя, да? Вот, ты эту Катю больше не катай. Я вчера в окно видела, как она с другим мальчиком ехала. Пока, люблю, целую». И добавляет для онемевших слушателей: «А что? Не нужна нам такая ветреная!» © eoggi / Pikabu